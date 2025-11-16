Un bărbat a furat telefoane mobile și accesorii dintr-o gheretă: nu știa că este filmat

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la o amendă de 30.000 de lei după ce, în toiul nopții, a pătruns de două ori într-o gheretă de reparații și vânzare a telefoanelor mobile din zona Gării Auto, de unde a sustras bunuri în valoare totală de peste 35.000 de lei. Sentința a fost pronunțată pe 13 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Florești.

Judecătoria Soroca, sediul Florești, l-a recunoscut vinovat pe bărbat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, după ce acesta a pătruns în ghereta unei întreprinderi individuale de pe teritoriul Gării Auto din Florești și a sustras multiple telefoane mobile, accesorii și alte bunuri. Fapta a avut loc în dimineața zilei de 7 ianuarie 2025, în jurul orei 01:25.

Potrivit dosarului, inculpatul a spart geamul lateral al gheretei și a pătruns în interior cu scopul „sustragerii bunurilor altei persoane”. Prima dată a luat cabluri și accesorii, iar ulterior s-a întors și a furat telefoane mobile, o boxă audio, un ceas inteligent și alte obiecte. Valoarea totală a prejudiciului cauzat părților vătămate a fost stabilită la 35.540 de lei, incluzând bunuri aparținând mai multor persoane care lăsaseră telefoanele la vânzare sau reparație. Bunurile au fost ulterior vândute unor persoane necunoscute.

În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că „nu dispunea de telefon mobil și își dorea tare”, iar în noaptea furtului a intrat de două ori în gheretă, sustrăgând toate obiectele indicate în rechizitoriu. Instanța a consemnat că inculpatul „se căiește sincer și îi pare rău de cele comise”.

Partea vătămată, vânzător și meșter în reparația telefoanelor, instalase camere de supraveghere în interiorul și exteriorul gheretei. După semnalarea incidentului, înregistrările video au permis observarea momentelor în care bărbatul a pătruns în interior și a luat bunurile. De asemenea, în apropierea Gării Auto au fost găsite cutii și ambalaje corespunzătoare dispozitivelor furate.

Mai multe persoane, inclusiv proprietari ai telefoanelor lăsate pentru vânzare sau reparație, au confirmat prejudiciile suferite prin declarațiile depuse în fața organelor de urmărire penală. Prejudiciile materiale au fost integral recuperate de inculpat înainte de pronunțarea sentinței.

Instanța a reținut că inculpatul nu are antecedente penale, a colaborat cu ancheta și a beneficiat de procedura simplificată, ceea ce i-a redus limitele pedepsei. În baza art. 80/1 Cod penal, instanța i-a stabilit o amendă de 600 de unități convenționale, echivalentă cu 30.000 de lei. Totodată, a fost revocată măsura preventivă de „obligare de a nu părăsi țara”.

Cererea privind prejudiciul moral de 20.000 de lei, înaintată de partea vătămată a fost admisă în principiu, urmând ca instanța civilă să stabilească suma finală. Sentința poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile. Corpurile delicte identificate – inclusiv imagini video și cutii de ambalaj – au fost dispuse spre păstrare sau restituire către proprietari, conform procedurilor legale.