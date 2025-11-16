Inteligența artificială schimbă piața muncii: Aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până în 2030

Ameninţare pentru unii, oportunitate pentru alţii. Aşa este văzută acum inteligenţa artificială. Evoluţia uriaşă îi determină pe mulţi să creadă că vor rămâne fără locuri de muncă. Un studiu realizat de cea mai mare platformă de job-uri online, în parteneriat cu Antena Academy, arată că aproape jumătate dintre angajați vor avea nevoie de recalificare până în 2030, iar 60% deja iau în calcul să îşi schimbe profesia.

   Şi companiile încearcă să se adapteze tehnologiei şi să privească inteligența artificială ca pe un partener, nu ca pe un adversar… CITEȘTE materialul integral pe antena3.ro

 


