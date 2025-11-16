„Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. Cercetătorii au acum o misiune contra cronometru

Cercetătorii încearcă să determine grupa sangvină Rh a unei femei din Serbia, posesoare a unei grupe extrem de rare, prezentă la doar 50 de persoane la nivel mondial. Această grupă, numită și „sângele de aur”, este cunoscută ca Rh-nul sau Rh zero, scrie publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Importanța cunoașterii grupei sangvine

Grupa sangvină Rh zero este rezultatul unei mutații genetice transmisibile între generații. Oamenii de știință studiază acum această grupă în laborator, sperând să salveze mai multe vieți, în special ale persoanelor cu grupe sangvine rare. Grupa sangvină este o caracteristică genetică neschimbată pe parcursul vieții. Cunoașterea ei este crucială pentru transfuzii și donări de sânge. Persoanele cu grupe rare întâmpină dificultăți în găsirea sângelui compatibil. Grupa sangvină aurie nu conține antigene Rh în globulele roșii. Deși rară, are o importanță medicală majoră, putând salva vieți.

Istoria grupei sangvine aurii

Prima confirmare a acestei grupe a avut loc în Australia, în 1961. Al doilea caz a fost raportat în 2022, în India. În Serbia, acum 20 de ani, o femeie cu această grupă rară a fost numită „doamna cu sânge de aur". Dr. Snežana Jovanović Srzentić de la Institutul de Transfuzie de Sânge a explicat: „A fost invitată să-și doneze sângele unui elvețian, iar apoi aceștia au numit-o doamna cu sânge auriu, deoarece era vorba despre grupa sangvină RH0. Această grupă sangvină nu are niciunul dintre cei 56 de antigeni din sistemul sangvin".

Potențialul grupei sangvine aurii

Această grupă ar putea contribui la crearea unei rezerve universale de sânge pentru transfuzii. Cercetătorii caută modalități de a depăși limitările actuale ale utilizării sângelui donat. Grupele sangvine sunt clasificate în funcție de prezența anumitor markeri pe suprafața globulelor roșii. Acești markeri, numiți antigeni, pot fi detectați de sistemul imunitar. Profesorul Ash Toje de la Universitatea din Bristol explică: „Când primești sânge de la un donator care conține antigene diferite față de propriul sânge, sistemul imunitar creează anticorpi și atacă antigene necunoscute, care îți pot pune viața în pericol”. Sistemele ABO și Rhesus (Rh) provoacă cele mai puternice răspunsuri imune.

Sângele O-negativ este considerat donator universal. În 2018, cercetătorii de la Universitatea din Bristol au reușit să obțină sânge Rh zero în laborator folosind tehnica de editare genetică Crispr-Cas9. Profesorul Toje notează: „Am calculat că, dacă eliminăm cinci, atunci s-ar crea o celulă ultracompatibilă, deoarece cinci dintre cele mai problematice grupe sangvine au fost eliminate din ea". Alte echipe de cercetare din SUA, Canada și Spania lucrează la producerea de sânge Rh zero în laborator, folosind diverse tehnici de editare genetică.

Explicația științifică

Sângele auriu este un donator universal, util în situații critice și în cercetarea științifică. Totuși, persoanele cu această grupă întâmpină dificultăți în găsirea de sânge compatibil și pot suferi complicații în timpul sarcinii sau transfuziilor.

