Ce efect are bicarbonatul dacă îl pui în apă fierbinte. Truc simplu folosit de mulți bucătari

Bicarbonatul de sodiu îți poate schimba rezultatul în bucătărie dacă îl folosești corect. Mulți bucătari îl adaugă în apa fierbinte atunci când pregătesc aluat care trebuie fiert pentru scurt timp. Reacția dintre apa clocotită și bicarbonat eliberează dioxid de carbon. Apare o spumă ușoară care poate urca repede în vas. De aceea, ai nevoie de o oală încăpătoare.

Acest truc este util atunci când vrei să faci covrigi acasă. După ce frămânți aluatul, îl lași la dospit și îl modelezi. Pui apa la fiert, adaugi covrigii și mai târziu pui un vârf de bicarbonat. Reacția te ajută să păstrezi forma covrigilor. Ei rămân fermi în apă, iar la cuptor capătă o crustă uniformă. Interiorul rămâne moale, iar aspectul este mai plăcut.

Ai grijă la cantitatea de apă. Dacă folosești prea multă apă într-o oală mică, spuma poate trece peste margini. Alege un vas înalt ca să eviți această situație. După fierbere, pui covrigii în tavă, adaugi susan, sare mare sau mac, apoi îi bagi la cuptor.

Bicarbonatul este folosit și în mici experimente educative. Copiii învață cum reacționează acest compus în contact cu alte lichide.

Ai nevoie de câteva ingrediente: un plic de bicarbonat, apă, colorant alimentar sau suc colorat și oțet. Ai nevoie și de borcane, un vas termorezistent, un ibric și o linguriță. Amesteci apa cu colorantul, adaugi bicarbonatul și la final torni oțet. Reacția este vizibilă și îi ajută pe copii să înțeleagă mai ușor fenomenele simple din chimie.