A furat o mașină din Bulboci și a făcut accident: până la urmă proprietarul mașinii l-a iertat

Un tânăr din raionul Soroca care a răpit un automobil parcat pe marginea drumului în satul Bulboci și a provocat un accident rutier a scăpat de răspunderea penală. Instanța a decis încetarea procesului după ce inculpatul și proprietarul vehiculului s-au împăcat.

Judecătoria Soroca a pronunțat la 23 octombrie 2025 o sentință de încetare a procesului penal pornit împotriva unui bărbat din raionul Soroca, învinuit de răpirea unui mijloc de transport fără scop de însușire, faptă prevăzută de articolul 192¹ alineatul (1) din Codul penal.

Potrivit dosarului, în dimineața zilei de 4 iunie 2025, bărbatul s-a urcat la volanul unui automobil „Volkswagen Caddy” de culoare neagră, parcat în apropierea gospodăriei proprietarului, și a pornit la drum prin localitate. Neavând experiență în conducere și aflându-se în stare de ebrietate, acesta nu s-a isprăvit cu volanul și a lovit frontal mașina de un gard, după care a abandonat-o.

Proprietarul mașinii a declarat că autovehiculul, folosit pentru lucrări agricole, era parcat ca de obicei în fața casei, iar cheile se aflau în torpedou. După ce s-a întors acasă, el a observat că mașina lipsește și a găsit-o ulterior avariată. Estimările pentru reparații se ridicau la circa 3.000 de lei. Martorul care l-a însoțit pe inculpat în acea zi a confirmat că l-a avertizat să nu se urce la volan, însă acesta nu l-a ascultat și a pornit mașina.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina, și-a exprimat regretul pentru fapta comisă și a declarat că s-a împăcat cu partea vătămată, care nu mai are pretenții materiale sau morale. În consecință, procurorul și avocatul apărării au solicitat încetarea procesului penal, cerere admisă de instanță.

Judecătorul a invocat articolele 109 din Codul penal și 275, 332, 350 și 391 din Codul de procedură penală, potrivit cărora procesul penal poate fi încetat în cazul împăcării părților în cauze ce vizează infracțiuni ușoare sau mai puțin grave.

Instanța a dispus ca automobilul „Volkswagen Caddy” să rămână în proprietatea victimei. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.

Cazul evidențiază aplicarea unei prevederi legale care permite soluționarea amiabilă a litigiilor penale minore, atunci când prejudiciul este reparat și ambele părți își exprimă consimțământul. Deși fapta a avut consecințe materiale, instanța a considerat că împăcarea și recunoașterea vinovăției înlătură necesitatea unei pedepse penale.