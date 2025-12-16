Festivalul-concurs Național „Colindăm din sat în sat” – tradițiile și obiceiurile de iarnă, celebrate la Sofia.

Ziua de 14 decembrie curent, a fost una memorabilă pentru satul Sofia, dar și pentru întreg raionul Drochia, marcând un frumos început al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, în cadrul proiectului cultural „Dezvoltarea turismului cultural-rural prin prisma cercetării și valorificării folclorului din Republica Moldova”. Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, alături de partenerii săi instituționali, Direcția Cultură și Turism Drochia, primăria satului Sofia, a organizat cea de-a patra ediție a Festivalului-concurs național „Colindăm din sat în sat”, un eveniment de referință dedicat păstrării și valorificării tradițiilor de iarnă.

Festivalul a reunit 12 cete de colindători din întreaga țară și invitați din România, oferind publicului o veritabilă incursiune în universul colindului autentic, aducând în fața publicului colinde, urături și obiceiuri de iarnă transmise din generație în generație. Participanții au subliniat importanța păstrării tradițiilor ca element esențial al identității naționale.

„Dacă nu vom păstra tradițiile noastre, atunci nici neamul nostru nu va mai fi ca neam. De aceea încercăm să le transmitem mai departe, către alte generații”, a menționat Ion Buga, participant din satul Dușmani, raionul Glodeni.

La festival au fost prezenți și câștigătorii ediției a doua a concursului, care s-au întors recent de la Bruxelles, unde au reprezentat Republica Moldova și au prezentat tradițiile noastre populare.

„Suntem foarte mândri că am fost aleși să reprezentăm țara. Emoțiile au fost mari, dar experiența a fost una deosebită”, a menționat Nicolae Arbuz, participant din Slobozia Mare, raionul Cahul. Pe lângă spectacolele folclorice, vizitatorii au avut ocazia să guste din bucatele tradiționale: sarmale, plăcinte, mâncăruri de post și pește, dar și vin fiert. Au vizitat și târgul meșterilor populari, unde au fost expuse obiecte autentice de artizanat.

„Am adunat peste 12 colective din toată țara și 17 meșteri populari, iar muzeele noastre au scos din lada de zestre cele mai frumoase și autentice exponate ale sărbătorilor de iarnă”, a declarat Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia.

Festivalul a marcat, totodată, finalizarea proiectului cultural „Dezvoltarea turismului cultural-rural prin prisma cercetării și valorificării folclorului din Republica Moldova”, lansat pe 12 august, la Muzeul de Istorie și Etnografie Drochia. Proiectul a avut drept scop cercetarea, valorificarea și promovarea folclorului autentic, precum și consolidarea colaborării dintre comunități și ansambluri folclorice.

Un rezultat important al inițiativei a fost conturarea ideii unei platforme digitale dedicate ansamblurilor folclorice de bărbați din nordul țării, menită să creeze punți între generații, să sprijine schimbul de experiență și formarea de noi grupuri. Finalul proiectului, desfășurat la Sofia, a venit firesc, prin cântec, costum și obicei. Festivalul „Colindăm din sat în sat” a demonstrat că tradiția nu este doar expusă, ci trăită și împărtășită, devenind un element viu al comunității.

Evenimentul a fost întregit de o impresionantă expoziție a meșterilor populari, cu obiecte tradiționale și creații realizate cu migală și pasiune, aducând mai aproape de public frumusețea meșteșugurilor populare și bogăția patrimoniului cultural. Festivalul a devenit un spațiu veritabil al tradiției vii, unde colindul, portul și arta populară se întâlnesc armonios.

Activitățile proiectului vor continua prin integrarea acestor tradiții în cadrul Festivalului Cultural-Turistic „La Izvorul Dorului”, cu scopul promovării zonei eco-turistice „Izvorul Vieții”. Între august și decembrie, între muzeu și scenă, acest demers cultural a confirmat că folclorul rămâne o forță vie atunci când este valorificat cu respect, implicare și continuitate – colind după colind, comunitate după comunitate.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)