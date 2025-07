„Femeia de Azi” a dat start proiectului „Valorile europene – aproape de oameni”, cu primul atelier workshop în comuna Șuri

Recent, sala de ședințe a Primăriei din comuna Șuri a devenit un centru al dialogului civic și al ideilor europene, prin desfășurarea atelierului workshop „Oportunități UE – povestea începe cu tine”, organizat în cadrul proiectului „Valorile europene – aproape de oameni”, implementat de Asociația Obștească „Femeia de Azi” din orașul Drochia, în parteneriat cu Biblioteca Publică Șuri.

La eveniment au participat profesori, elevi, membri ai HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, reprezentanți ai Centrului de Creație a Copiilor Drochia, dar și alți membri activi ai comunității. Activitatea a fost moderată de Ala Bugai, membră AO „Femeia de Azi”, care a oferit cuvânt de salut primarului comunei Șuri, Petru Turculeț, apreciind susținerea acestuia pentru inițiativele educaționale.

În cadrul atelierului, participanții au fost implicați într-o serie de activități interactive, cum ar fi quiz-ul despre integrarea europeană și combaterea dezinformării, sesiuni de prezentări, jocul „Adevărat sau Fals?”, precum și un exercițiu de identificare a falsurilor răspândite în comunitate. Acestea vor constitui baza unui filmuleț de scurt metraj, care urmează să fie realizat cu participarea actorilor din comunitate, până în luna septembrie curent. Videourile realizate în localitățile, participante în cadrul proiectului, vor fi prezentate la evenimentul de închidere – Caravana Europeană, care se va desfășura pe 7 septembrie, în orașul Drochia.

Diana Russu, administratoarea AO „Femeia de Azi”, a prezentat valorile europene promovate prin proiect și a vorbit despre importanța educației corecte într-un context informațional agitat, ce înseamnă Europa pentru fiecare din noi și cum să promovăm valorile europene în viața de zi cu zi.

Steluța Spoială, directoarea Gimnaziului „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri, a prezentat o serie de proiecte educaționale realizate cu sprijinul Uniunii Europene, printre care: Incluziune digitală (2018); Programul Educațional „Fred goes to school” (2018–2020); Educația pentru sănătate (2019–2026); Inițiativa OMS „Școli care promovează sănătatea” (2015–2023); QA CE – Educație, Angajament, Egalitate (2020); Programul de Securitate și Sănătate a Tinerilor (2021–2023); EQYP – Banca Mondială, cu o finanțare de 14.000 $.

La rândul ei, Doinița Stamati, directoarea Bibliotecii Publice Șuri și membră AO „Femeia de Azi” a evidențiat importanța bibliotecii ca spațiu de educație și incluziune socială, menționând despre proiectele realizate, grație finanțării europene: construirea foișorului prin programul LEADER; reparația acoperișului bibliotecii (FNDRL); Bibliotecă literară interactivă, în cadrul proiectului „REGVEC”; Proiectul „Împreună pentru schimbare – visuri împlinite”, în care biblioteca devine un catalizator pentru dezvoltarea comunității.

În plus, au fost menționate inițiative recente: „EU Accelerator!”, finanțat de UE și implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu CRTA – DACIA și Centrul Media pentru Tineri;

Atelierul gastronomic „Descoperă Aromele Europene”; „Podul de cărți”, proiect realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, în colaborare cu USM și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a inclus o donație de 250 de cărți; Proiecte desfășurate de API, DVV International și Centrul Media pentru Tineri, cu finanțare de la Ministerul de Externe al Germaniei – toate aceste realizări demonstrând, că bibliotecile devin piloni ai educației și incluziunii sociale, adaptându-se la nevoile moderne ale comunității, iar Implicarea activă și căutarea continuă a oportunităților europene sunt cruciale pentru dezvoltarea locală sustenabilă. Totodată, finanțarea europeană rămâne a fi un motor esențial pentru modernizarea bibliotecilor și instituțiilor educaționale.

Deosebit de interesant și interactiv a fost atelierul workshop în echipe, la care participanții au elaborat un plan concret de acțiuni, pentru implementarea proiectelor din fonduri europene. Fiecare echipă a prezentat proiectul său, conform temelor din cadrul concursului „Ce ai face pentru comunitatea ta?”: amenajarea terenului aferent din preajma gimnaziului; rezolvarea problemei câinilor maidanezi; dotarea centrului medical din localitate din fonduri europene.

Atelierul a fost dominat de o atmosferă lucrativă și prietenoasă, dar și un spirit de echipă sănătos, care au scos în evidență importanța valorilor europene și contribuția fiecărui membru al comunității în procesul de integrare europeană.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune foto, completarea chestionarelor de feedback și un mesaj de încredere: Schimbarea începe cu tine și cu implicarea în comunitate.

Această activitate este desfășurată de Asociația Obștească „Femeia de Azi”, în cadrul proiectului „Societate civilă rezilientă pentru integrare europeană”, implementat de Centrul Contact cu sprijinul financiar al Fundația Soros Moldova.

Evelina PÂNZARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Șuri)