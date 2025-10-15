Femeile din mediul rural – puterea și echilibrul satelor noastre

Astăzi este marcată Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural, o zi dedicată celor care duc pe umeri viața de zi cu zi a satului. În Republica Moldova, peste 56% din populație trăiește în mediul rural, iar femeile sunt inima acestor comunități. Ele lucrează în agricultură, cresc copii, păstrează tradiții și conduc localități.

Datele arată că aproape o localitate din patru este condusă de o femeie. 24,7% dintre primarii din mediul rural sunt femei care demonstrează zilnic că administrația publică locală poate fi eficientă, empatică și curajoasă.

Cu ocazia acestei zile, am întrebat câteva femei primar din raionul Soroca care a fost cea mai mare provocare cu care s-au confruntat.

Angela Micolenco, primar al satului Stoicani: „Cea mai mare provocare pe care am avut-o a fost atunci când am primit finanțare doar pentru Stoicani, pentru aprovizionare cu apeduct, și nu am primit și pentru Soloneț. Am explicat oamenilor acest lucru, iar ei au fost înțelegători, pentru că nu a fost condiția mea, ci a proiectului – finanțarea doar pentru o singură localitate.”.

Silvia Leșan, primar al satului Schineni: „Să-mi asum responsabilitatea pentru proiectele de importanță majoră.”.

Victoria Andriuța, primar al satului Șeptelici: „Cea mai mare provocare este cea financiară. Dacă am avea posibilități financiare, satul Șeptelici ar fi un sat model. Cum facem față? Identificăm surse financiare de peste tot.”.

Elena Sochirca, primar al satului Dubna: „Provocările au menirea de a duce schimbări în viața noastră și, pentru mine, ele sunt pe primul plan, pentru că, având o provocare, știu ce am de făcut. Aici, în viața mea, în calitate de primar de la țară, este destul de dificil să îți lipsească provocările. Menirea unui primar, și a mea personală, este să știu, în relația cu sătenii, care sunt nevoile reale ale lor. Asta eu niciodată nu uit. Acesta este un obicei care mă învață să am grijă de sătenii mei și anume provocarea este cea care mă face să fiu mai productivă.”.

Din anul 2008, Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural este marcată anual pe 15 octombrie.