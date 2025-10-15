Premium-Nuts, noul magazin al deliciilor din Soroca / VIDEO

La Soroca, recent s-a deschis un nou magazin care promite să cucerească iubitorii de gusturi rafinate. La Premium-Nuts pot fi găsite fructe uscate exotice, dulciuri orientale, ceaiuri aromate, sucuri naturale, baclava proaspătă și multe alte delicii.

Fructele uscate sunt aduse din diferite colțuri ale lumii, iar dulciurile orientale sunt preparate după rețete tradiționale. Persoanele care preferă băuturile naturale pot alege dintr-o gamă variată de sucuri fără adaosuri.

Magazinul Premium-Nuts din orașul Soroca se află pe strada Independenței 75A, iar cel din orașul Drochia pe bulevardul Independenței 8/4.

Pentru mai multe detalii, apelați la numărul de telefon 079323686.