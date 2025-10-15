Premium-Nuts, noul magazin al deliciilor din Soroca / VIDEO

De către
Dorina Cioca
-
0
215

La Soroca, recent s-a deschis un nou magazin care promite să cucerească iubitorii de gusturi rafinate. La Premium-Nuts  pot fi găsite fructe uscate exotice, dulciuri orientale, ceaiuri aromate, sucuri naturale, baclava proaspătă și multe alte delicii.

Fructele uscate sunt aduse din diferite colțuri ale lumii, iar dulciurile orientale sunt preparate după rețete tradiționale. Persoanele care preferă băuturile naturale pot alege dintr-o gamă variată de sucuri fără adaosuri.

Magazinul Premium-Nuts din orașul Soroca se află pe strada Independenței 75A, iar cel din orașul Drochia pe bulevardul Independenței 8/4.

Pentru mai multe detalii, apelați la numărul de telefon 079323686.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentFemeile din mediul rural – puterea și echilibrul satelor noastre
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.