Drumarii au început lucrări de amenajareun a unui nou sens giratoriu la Drochia, proiect în valoare de 2,9 milioane lei

De către
OdN
-
0
24

Administraţia de Stat a Drumurilor informează că drumarii au început lucrări de amenajare a unui sens giratoriu pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la kilometrul 32, pentru sporirea siguranței și fluidității traficului rutier.

În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, urmând ca în etapa următoare să fie aplicat stratul de uzură și amenajat sensul giratoriu propriu-zis. Proiectul are o valoare de circa 2,9 milioane de lei și este realizat în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul Fondului Rutier 2025.


Articolul precedentCel puțin 20 de mii de moldoveni vor beneficia de pensii și alte prestații sociale
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.