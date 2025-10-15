Drumarii au început lucrări de amenajareun a unui nou sens giratoriu la Drochia, proiect în valoare de 2,9 milioane lei

Administraţia de Stat a Drumurilor informează că drumarii au început lucrări de amenajare a unui sens giratoriu pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la kilometrul 32, pentru sporirea siguranței și fluidității traficului rutier.

În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, urmând ca în etapa următoare să fie aplicat stratul de uzură și amenajat sensul giratoriu propriu-zis. Proiectul are o valoare de circa 2,9 milioane de lei și este realizat în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul Fondului Rutier 2025.