Cel puțin 20 de mii de moldoveni vor beneficia de pensii și alte prestații sociale

Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Guvernul a decis inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale, informează moldpres.md

Astfel, persoanele vizate de Acord vor putea beneficia de pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale și de pensii de urmaș.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat la ședința Guvernului că cel puțin 20 de mii de cetățeni vor beneficia în urma implementării acestui Acord.

„Noi am purtat negocierile cu prietenii noștri din Ucraina. Urmează să finalizăm acest proces în scurt timp. Estimăm că cel puțin 20.000 de cetățeni noștri vor beneficia în urma implementării acestui acord”, a afirmat Alexei Buzu.

Ministrul a mai adăugat că pe parcursul ultimilor patru ani, au fost negociate acorduri care dublează numărul de cetățeni care vor beneficia de o protecție socială la nivel european.

„Noi continuăm efortul de a asigura o protecție social cetățenilor noștri din diasporă sau care au fost în diasporă. Pe parcursul ultimilor patru ani am reușit să negociem și să semnăm acorduri care, de fapt, dublează numărul de cetățeni care vor beneficia de o protecție socială la nivel european, comparativ cu toți anii de până acum”, a menționat oficialul.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat 19 acorduri în domeniul securității sociale cu România, Republica Portugheză, Republica Bulgaria, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Austria, Republica Estonia, Republica Cehă, Republica Polonă, Ungaria, Regatul Belgiei, Republica Lituania, Republica Federală Germania, Republica Turcia, Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Republica Letonia și Republica Franceză.