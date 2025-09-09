Falsul unui activist „șorist”: în Franţa şi Germania pensiile nu sunt achitate

Alexandr Procopenco, un adept activ al oligarhului fugar Ilan Şor, a declarat că în Franţa şi Germania guvernele nu sunt în stare să le achite pensionarilor pensiile. Potrivit acestuia, autorităţile moldoveneşti „ne duc în acel loc unde deja de pe acum e rău”. Fals! Nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor. Casa Naţională de Asigurări de Bătrâneţe din Franţa a comunicat pentru Stopfals.md că informaţiile nu corespund adevărului.

Şorist: „În Franţa, pentru pensionari au venit vremuri rele”

Declaraţiile despre „vremurile rele din Franţa şi Germania” (în original: «плохие времена во Франции и Германии») îi aparţin lui Alexandr Procopenco, un adept de la Bălţi al Partidului Şor scos în afara legii. La acest lucru activistul s-a referit în cadrul unui miting în susținerea Blocului Victorie, organizat la 2 septembrie în fața Curții de Apel Chișinău. Fragmente din înregistrarea video cu discursul acestuia au fost publicate pe mai multe platforme, inclusiv pe Facebook, Instagram, TikTok şi Telegram. Postările au apărut și pe conturile deschise pe reţelele sociale de fostul post TV Primul în Moldova, afiliat lui Ilan Șor și blocat în R. Moldova acum câțiva ani, precum și de pe contul blocului Victorie.

Alexandr Procopenco a spus, în special, că Guvernul francez își va prezenta cel mai probabil demisia din motiv că ei „nu pot achita pensiile” (în original: «не могут выплачивать пенсии»), și că același lucru se va întâmpla și în Germania. „Ați eșuat nu atât în fața poporului, cât în raport cu propriile persoane. O persoană din PAS se trezește dimineața, se priveşte în oglindă. Oare ea crede despre sine că este un om bun? Eu, bunăoară, m-am uitat: ca să vezi, au renunțat la sloganul «Vremuri bune». Adică au decis să anuleze «Vremurile bune», că «Vremurile bune» vor veni când vom adera la Uniunea Europeană în 2029–2030. Dar e în regulă că acum în Franța, am citit azi dimineață, Guvernul, cel mai probabil, își va prezenta demisia? Și știți de ce? Pentru că nu le pot achita pensionarilor francezi pensiile. Chiar și Franța a ajuns în situația că au nevoie să-și reformeze sistemul de pensii, la fel și în Germania. Adică în Franța pentru pensionari au venit vremurile rele dacă Merz [Friedrich Merz, cancelarul Germaniei — n. r.] începe să spună că nu putem fi stat social, deci noi, peste patru ani, ne vom pomeni în locul unde deja de pe acum e rău. Și atunci când oare, în opinia lui Grosu, vor veni vremurile bune?” (în original: «Вы не справились даже не перед народом, а сами перед собой. Человек из PAS просыпается утром, смотрит на себя в зеркало: интересно, он себя считает хорошим человеком? Я вот посмотрел: они, оказывается, отказались от слогана “Хорошие времена”. То есть “Vremuri bune” они решили отменить, что “Vremuri bune” наступит, когда мы вступим в Евросоюз в 2029–2030 году. А ничего страшного, что сейчас во Франции, сегодня утром читал, правительство, скорее всего, подаст в отставку. Почему, знаете? Потому что они не могут платить своим пенсионерам пенсии. Вот во Франции дошли уже до того момента, что им необходимо реформировать пенсионную систему, как и в Германии. То есть если во Франции у пенсионеров наступили плохие времена, если Мерц — [Фридрих Мерц, канцлер Германии — ред.] — начинает говорить, что мы не можем быть социальным государством, то мы через четыре года попадём в то место, в котором уже сейчас плохо. И тогда, по мнению Гросу, наступят хорошие времена?»), a declarat Alexandr Procopenco.

Acesta n-a specificat unde anume a citit că ar exista probleme cu achitarea pensiilor. Pe internet n-am identificat știri care ar anunța despre neachitarea pensiilor în Franța și Germania.

Pe canalul său de TikTok, Alexandr Procopenco publică videouri cu narațiunile Kremlinului despre „Europa care putrezește”, livrările de gaze în Moldova, mitinguri și multe alte subiecte. Unele din filmulețele sale a acumulat sute de mii de vizualizări.

Răspuns oficial din Franța: este o minciună

Jurnaliștii Stopfals.md au luat legătura cu colegii francezi de la postul France 24, care ne-au ajutat să obținem un răspuns de la Casa Naţională de Asigurări de Bătrâneţe (CNAV) a acestei ţări. Reprezentanţii instituţiei au menţionat că declaraţiile despre „neachitarea pensiilor” sunt false şi nefondate. Reproducem aici răspunsurile oferite:

Este adevărat că Franţa se confruntă cu dificultăţi la achitarea pensiilor către pensionari? Dacă da, care este motivul?

Nu, Franța nu se confruntă cu dificultăți la achitarea pensiilor. Nu există niciun fel de semnale alarmante despre capacitatea Franței de a achita pensiile.

Există oare indicii care ar sugera că o astfel de problemă ar putea apărea, bunăoară, anul viitor?

Nu, nu există niciun fel de riscuri pentru achitarea pensiilor în 2026.

Guvernul discută despre reforma sistemului de pensii? Dacă da, atunci ar putea fi asta interpretat drept „o problemă iminentă ce ține de achitarea pensiilor”?

Nu, Guvernul nu discută despre reforma sistemului de pensii. Acesta a propus să-și asume unele elemente de ajustare a reformei din 2023 formulate de către partenerii sociali în primul semestru al lui 2025, la solicitarea Executivului. Aceste eventuale ajustări nu pot fi în niciun fel interpretate drept o problemă iminentă ce ține de achitarea pensiilor.

În răspunsul oferit de instituţie se mai spune că încă în iulie 2025 aceasta a atenţionat despre înmulțirea falsurilor despre pensii, unele din aceste informaţii false având sursa peste hotare.

Şi jurnaliştii din Germania au infirmat falsul despre pensii

Am apelat şi la colegii din Germania de la publicaţia independentă de investigaţii CORRECTIV, care ne-au răspuns că nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor. Totodată, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că ţara nu-şi mai poate permite actualul sistem de asigurări şi că trăieşte „peste posibilităţi”, totuşi Bärbel Bas, ministra muncii şi afacerilor sociale, a calificat aceste afirmaţii drept „prostii”. Oricum, probleme la capitolul achitarea pensiilor nu există.

Declaraţiile lui Alexandr Procopenco sunt false şi ţintesc discreditarea Uniunii Europene înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md