Medicul de familie Natalia Ceban-Afteni: „Am ales să revin în satul meu de baștină și nu am regretat nicio clipă” / VIDEO

La OMF Șeptelici, medicul de familie Natalia Ceban-Afteni activează de cinci ani, atât în satul Șeptelici, cât și în satul Șolcani. Absolventă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, unde a urmat șase ani de studii și trei ani de rezidențiat în specialitatea medicină de familie, Natalia spune că alegerea profesiei a fost inspirată de mama sa, asistentă medicală.

„Încă din copilărie mergeam cu ea la pacienți și această experiență mi-a rămas în suflet. Când a venit momentul distribuirii, am avut opțiuni și pentru Chișinău, dar am ales să revin acasă. A fost o alegere făcută din suflet și nu am regretat nicio clipă”, ne spune medicul.

În cadrul OMF Șeptelici, Natalia Ceban-Afteni consultă pacienți cu diferite patologii, cele mai frecvente fiind bolile cardiovasculare, afecțiunile pulmonare acute și cronice, diabetul zaharat și bolile aparatului locomotor. Într-o zi de lucru, primește în jur de 25-30 de pacienți, numărul variind în funcție de anotimp.

Instituția medicală din sat oferă mai multe servicii, printre care consultul medicului de familie, cabinet de triaj pentru măsurarea tensiunii arteriale și a greutății, cabinet ginecologic și cabinet de proceduri unde se efectuează vaccinuri și se colectează analize de laborator. În incintă funcționează și o farmacie, unde pacienții pot ridica atât medicamente compensate, cât și alte tratamente prescrise.

„La sfârșitul anului 2024, instituția a fost dotată cu utilaje moderne pentru îngrijirea antenatală și postnatală a mamei și nou-născutului. Acordăm o atenție deosebită femeilor gravide, pe care le luăm la evidență începând cu săptămânile 11-12 de sarcină. Facem analizele necesare în sat, iar pentru dublu test și triplu test programăm paciente la oraș”, ne spune Larisa Ceban, asistenta medicală.

Și copiii au un loc central în activitatea sa medicală. În prezent, în sat sunt șase copii sub un an, care beneficiază de supraveghere atentă și vaccinare conform programului național.

„Am terminat școala ca moașă, dar ulterior am devenit asistent medical al medicului de familie. În 1992 era foarte complicat. Mergeam prin noroi, uneori cu lămpi cu gaz, pentru a ajunge la pacienți. Am avut cazuri când am pierdut cizma în drum și am izbucnit în plâns, dar nu m-am oprit din drum. Acum condițiile s-au schimbat mult, drumurile sunt reparate, iar instituția dispune de echipamente moderne”, a mai adăugat Larisa Ceban.

Pacienții din sat spun că apreciază profesionalismul și grija echipei medicale. „Apelez des la punctul medical. Vin să-mi măsoare tensiunea și primesc tot ajutorul necesar. Avem medici competenți, grijulii și stăruitori. Vorbesc cu noi foarte bine și ne înțeleg. Suntem mulțumiți că avem medici tineri în sat”, ne-a spus Ludmila Ojog, locuitoare a satului Șeptelici.

Pentru Natalia Ceban-Afteni, alegerea de a lucra la Șeptelici este una de suflet. „Am făcut rezidențiatul la Chișinău, dar nu m-aș întoarce în mediul urban. Pentru mine contează să fiu acasă, să ofer un act medical de calitate și să văd că în sate există condiții bune de muncă. Sunt fericită că am făcut această alegere”, spune medicul de familie.