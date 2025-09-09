Moldovan National Youth Orchestra pornește într-un nou turneu prin țară

Moldovan National Youth Orchestra revine în fața publicului cu o serie de concerte în aer liber, organizate sub genericul „Concerte în aer liber ca-n Europa”. Evenimentele vor avea loc în șase localități din Republica Moldova și vor aduce pe scenă un program muzical variat, de la clasic la rock.

Scopul proiectului este de a aduce muzica mai aproape de oameni și de a crea un dialog artistic între orchestră și școlile de muzică din țară.

Publicul este așteptat la următoarele concerte:

12 septembrie, ora 18:00 – Piața Centrală, Sîngerei

14 septembrie, ora 18:00 – Piața 31 August, Anenii Noi

20 septembrie, ora 18:00 – Palatul de Cultură, Cahul

25 septembrie, ora 18:00 – Scuarul Consiliului Raional, Călărași

26 septembrie, ora 18:00 – Scuarul Consiliului Raional, Florești

27 septembrie, ora 18:00 – Scuarul Casei de Cultură, Cupcini

Turneul este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii prin Programul Național „Acces la Cultură”, care își propune dezvoltarea vieții culturale, în special în mediul rural și în comunitățile cu acces redus la activități artistice.