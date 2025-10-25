Extinderea perioadei declarate salariaţilor aflaţi în concediu paternal

Casa Națională de Asigurări Sociale informează despre modificările ce ţin de extinderea perioadei care poate fi declarată prin intermediul Informaţiei IRM 19 pentru salariaţii care solicită concediu paternal.

La solicitarea de către salariat a concediului paternal, conform cadrului normativ în vigoare, angajatorul este obligat în termen de până la 10 zile lucrătoare să prezinte Informația IRM 19 cu declararea categoriei persoanei asigurate 165 „persoană care se află în concediu paternal”. Această obligație este valabilă pentru toți angajatorii, inclusiv pentru entitățile unde persoana asigurată desfășoară activități prin cumul.

Prin Legea nr. 156 din 26 iunie 2025 pentru modificarea unor acte normative (aspecte legate de acordarea concediului paternal), publicată în Monitorul Oficial nr. 340-342 din 28 iunie 2025, au fost operate modificări în Codul muncii și în Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Aceste modificări au intrat în vigoare la 1 iulie 2025 și vizează în special extinderea perioadei de aflare în concediu paternal a taților cu copii gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină.

Conform modificărilor aduse articolului 124¹ din Codul Muncii, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la concediu paternal până la 15 zile calendaristice. În cazul copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, tatăl copiilor nou-născuți beneficiază de dreptul la concediu paternal până la 15 zile calendaristice pentru fiecare copil. Tatăl copilului adoptat beneficiază de dreptul la concediu paternal până la 15 zile calendaristice pentru fiecare copil adoptat, în temeiul alin. (22).

O normă importantă care a rămas în vigoare este posibilitatea divizării concediului paternal în până la 3 fracțiuni, cu condiția ca o fracțiune să nu fie mai mică de 5 zile calendaristice. Prin urmare, tatăl copilului poate solicita divizarea perioadei de concediu paternal în perioade mai mici, în funcție de necesitățile familiei și posibilitățile de la locul de muncă. Aşadar, la completarea coloanelor 6 și 7 (perioada de îngrijire a copilului, concediul paternal) din Informația IRM 19, perioada declarată urmează a fi nu mai mică de 5 zile și nu mai mare de 45 de zile.