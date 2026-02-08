Eurovision Song Contest 2026: Casele de pariuri indică că Satoshi ar ocupa locul 29 din 35

Israelul are cele mai mari șanse să câștige Eurovision Song Contest 2026. Cel puțin asta indică casele de pariuri, potrivit cărora țara are 12% șanse de câștig, fiind urmată de Finlanda – 10%, Grecia, Suedia, Ucraina, transmite tv8.md

Noam Bettan va duce flagul Israelului la Eurovision. Piesa acesteia va fi lansată abia pe 5 martie. Noam are 27 de ani, s-a născut într-o familie din Franța și a crescut în Ra’anana, Israel. Cântăreț și compozitor fluent în limba franceză, Noam și-a început parcursul muzical în urmă cu opt ani. De atunci, a lansat albumul de debut în 2023, precum și o serie de single-uri de succes care au ajuns în fruntea clasamentelor radio oficiale din țară și au adunat milioane de ascultări pe platformele de streaming.

Republica Moldova, care e reprezentată de Satoshi este cotată pe locul 29 din cele 35 de țări participante.

Pe ultimul loc s-ar clasa Muntenegru, iar Albania ar prinde penultimul loc, potrivit eurovisionworld.

Până acum, doar 10 state și-au selectat reprezentantul pentru Eurovision 2026. Toate țările participante au timp până la finalul lunii martie să confirme artiștii care vor lua parte la concurs.