Horoscop săptămânal: 9-15 februarie 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 februarie 2026

Interpretările tale asupra evenimentelor din jur nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Te simți nesigură pe ceea ce trebuie să zici sau să faci în anumite contexte. Această stare se transmite la cei din jur și de aici pornesc dificultățile în comunicare. Ai nevoie de mai multe reușite în plan profesional pentru a simți că faci lucrurile cum trebuie.

Această săptămână nu este tocmai potrivită pentru a lua decizii, de orice fel. Energiile din jurul tău vor face lucrurile neclare, chiar dacă emoțiile pe care le resimți îți pot oferi claritate. Dar ești atentă la ele? În ceea ce privește cariera, te simți intimidată de colegi. Nu reușești să preiei inițiativa nici măcar în situațiile în care ești sigură pe tine.

Cei dragi au nevoie constantă de tine, iar tu știi asta. Pentru tine nu va fi niciodată posibil un compromis în acest sens. Din păcate, ești tentată să depășești anumite limite impuse de mediul social din care faci parte. Aceasta nu este un lucru neapărat bun dacă îți dorești să faci parte dintr-un anturaj anume.

La birou, în această săptămână agitată, reușești totuși să găsești inspirația de care ai nevoie pentru a finaliza un proiect important pentru tine. Dacă îți dorești un altfel de parcurs în ceea ce privește cariera, este important ca, odată cu oportunitățile de care ai parte, să vină de la tine inițiativă și încredere în propriile abilități.

Te simți iubită, apreciată și capabilă de a oferi afecțiune celor din jur. Viața personală îți oferă acum toate premisele pentru a putea visa cu ochii deschiși la un viitor în doi. Spre partea a doua a săptămânii ești mai încărcată cu sarcini profesionale. Weekendul va fi perfect pentru activități în natură.

Familia a fost dintotdeauna precum un catalizator pentru starea ta armonioasă. Cei dragi mereu îți oferă susținere necondiționată. Atunci când faci lucruri pentru cei din jur, este vorba despre emoții pe care le transpui în acțiuni. Da, îți place ceea ce faci din punct de vedere profesional, dar asta nu înseamnă că vei face compromisuri legate de propriile valori.

În fiecare zi a acestei săptămâni ți se va evidenția un semn și o casă diferită a zodiei tale. Având planetele înghesuite împreună într-un singur semn va face ca din punct energetic să fie nevoie să te concentrezi pe aspecte pe care le-ai tot amânat. Starea ta emoțională te ajută să ieși din zona de confort. Fii încrezătoare!

Proiectele la care lucrezi te țin peste program la birou. Trebuie să înveți să îți organizezi mai bine activitatea pentru a evita astfel de impasuri. Energia bună pe care o resimți în viața de cuplu te apropie de partener la nivel intim. Ai curajul să îți manifești sexualitatea! Astrele îți oferă impulsuri de a ieși din zona de confort și de a face lucruri pentru sine.

Cei din jur nu sunt responsabili pentru modul în care tu reușești sau nu să integrezi ceea ce ți se întâmplă zi de zi. Pentru a fi mai bine cu tine, este important să te prioritizezi. Nu faci asta. Relația de cuplu este cea care te ajută mereu să ieși din impasurile emoționale deoarece este sursa ta de echilibru.

Succesul este de partea ta atâta timp cât rămâi persoana consecventă dintotdeauna. Lucrurile capătă un nou sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Vibrația energetică pe care o resimți pe parcursul acestei săptămâni te ajută să crezi în tine. Lași deoparte orgoliile și încerci să îi ajuți pe cei din jur, atât cât poți tu, fără a te dezechilibra în vreun fel.

Deși știi că nimic nu se întâmplă fără un motiv anume, sunt contexte în care parcă nu mai ai răbdare să descoperi esența pe care acestea o ascund. Majoritatea relațiilor din viața ta îți acoperă nevoia de afecțiune și siguranță emoțională de care ai nevoie. În plan profesional, ai nevoie de mult mai multă stabilitate și organizare în această săptămână.

Echilibrul interior este ceva ce doar tu vei reuși să „reconstruiești”. Acordă-ți timp și răbdare pentru ca acest proces laborios! Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. Îngrijorările cu privire la starea de sănătate se estompează odată ce începi să îți recapeți vitalitatea. SURSA: elle.ro