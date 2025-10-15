Consiliul Raional Soroca a rezolvat o problemă importantă… pe care singur a creat-o / VIDEO

La începutul lunii septembrie Consiliul Raional Soroca a refuzat să mai aducă la Gimnaziul Vărăncău elevii din satul Târgul-Vertiujeni, raionul Florești. De fapt, timp de mai mulți ani, școlarii din această localitate învățau în acest Gimnaziu, astfel că banii pentru fiecare elev veneau implicit în raionul Soroca.

Așa a fost și anul acesta, dar conducerea Consiliului Raional Soroca a zis că nu mai vrea să transporte elevii. A pasat responsabilitatea pe părinții copiilor și Consiliul Raional Florești, dar nu a refuzat banii alocați pentru acești elevi.

Și dacă în Japonia un tren nu și-a sistat activitatea într-o gară aproape părăsită pentru a aduce la școală o elevă, în cazul nostru opt elevi au fost lăsați în voia sorții. Dar părinții nu s-au lăsat, au apelat la mai multe instanțe, au ajuns și la Minister.

Între timp Consiliul Raional Soroca s-a răzgândit, și a rezolvat problema elevilor pe care tot ei au creat-o. Despre aceasta, dar și despre alte subiecte interesante: cum ar fi numirea unui șef pe cinci ani, fără concurs la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, s-a discutat aprins la Comisia pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului, ce precedă ședința Consiliului Raional Soroca de mâine.