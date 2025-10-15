După parastas la spital: 60 de persoane s-au intoxicat cu salmonella, iar patru au decedat

Patru persoane au murit după ce ar fi participat la un parastas organizat într-un local din raionul Telenești, unde ar fi fost rezervate 120 de locuri, iar mâncarea ar fi fost livrată prin catering. Se presupune că victimele s-au intoxicat cu salmonella, iar numărul celor afectați depășește 60 de persoane. Bărbatul care a comandat parastasul susține că este blamat de consăteni, unii dintre care au fost nevoiți să scoată din buzunar mii de lei pentru tratament, transmite info1.md.

Pe 31 august, Gheorghe Morcan și-a înmormântat mama. Femeia a decedat din cauza unui viciu cardiac. Bărbatul povestește că intuit că la parastas va veni multă lume și a apelat la serviciile unui local din raionul Telenești, rezervând 120 de locuri. ”Mama mea a decedat, noi am dat comandă la domnul ista. Cât o spus 120 de porții, noi am achitat tot la local. și pe urmă lumea s-a îmbolnăvit.”

Gheorghe Morcan mai spune că, în scurt timp, după parastas s-au intoxicat și membrii familiei sale. ”Soția a doua zi ne-am dus la mama la tămâiat și a început sa se simtă rău a varsă, și apoi o luat-o pe fata si apoi nepoțelul de 4 ani a lui sora mea. Nu ne-am dat seama, febra avea și pe urma deja s-a văzut la lume prin jur ca tot astea avea. Eu sunt persoana la doamna decedata, eu sunt băiatul, eu am dat comandă eu tot la local. Da toate lumea mă crede vinovat. ”, spune fiul femeii decedate.

Bărbatul spune că îi pare rău și pentru faptul că, în urma incidentului, mai mulți oameni au împrumutat bani pentru tratament deoarece nu dețineau poliță medicală.