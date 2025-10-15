Un nou „dealer de voturi”, reținut. Riscă opt ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor

Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie, atunci când a fost reținut, transmite anticoruptie.md

„Fiind membrul și simpatizantul unei formațiuni politice interzise pe teritoriul țării, cu scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit mod dreptul electoral în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, preconizate pentru data de 28.09.2025, a venit cu promisiuni de oferire a banilor, față de mai mulți locuitori ai mun.Bălți, iar în mai multe zile ale lunii iulie a anului 2025 au oferit/dat alegătorilor o parte din banii promiși, în scopul determinării lor de a-și exercita dreptul electoral în favoarea unui anumit candidat participant la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ulterior, învinuitul s-a întâlnit cu o altă persoană, în diferite locații din mun. Bălți, propunându-i să vină la ședințele formațiunii, unde va fi remunerată cu suma de 15 000 lei pentru a vota „corect” în favoarea candidatului respectiv la alegerile parlamentare din Republica Moldova preconizate pentru data de 28.09.2025. Mai târziu, persoanei i-au fost transferate 6500 ruble rusești, bani destinați pentru determinarea și susținerea candidatului formațiunii politice”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Acuzatorii mai spun că promisiunea de primire a acelorași sume au fost făcute altor două persoane, uneia din care i-au fost transferate 5000 de ruble rusești.

Învinuitul, care se află în arest preventiv, și-a recunoscut parțial vina. A recunoscut și faptul că recruta alte persoane cărora le promitea mijloace bănești care urmau să le primească prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank”, în cazul în care ultimii aveau să nu-și dea votul pentru un anumit partid politic.

Învinuitul riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare.