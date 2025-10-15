ANSA: Indiferența unor cetățeni pune în pericol sănătatea animalelor!

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre confirmarea unui caz de Pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei. La data de 7 octombrie 2025, prin testări de laborator, a fost depistată prezența virusului în probele recoltate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională situată în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei.

Comisia pentru Situații Excepționale a r-lui Orhei și Comisia pentru Situații Excepționale a r-lui Telenești au aprobat un plan de măsuri urgente pentru localizarea, eradicarea și prevenirea difuzării PPA către alte exploatații nonprofesionale sau ferme comerciale. La fel, în jurul focarului au fost stabilite zona de protecție 3 km şi zona de supraveghere 10 km (https://ansa.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=d202b7bbf84846bebe33940ebde21bc3), unde au instituit măsuri de carantină prin interdicția circulației de porci, recensământul animalelor în toate tipurile de exploatații, dar și alte acțiuni conexe stabilite.

Mesaj important pentru cetățeni

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă cu insistență să achiziționați doar porci identificați (crotaliați) și însoțiți de certificat sanitar veterinar. Acesta este un pas esențial pentru a ne asigura că nu irosim banii pe animalele care pot fi bolnave, provin din circuitul ilegal de animale, precum și prevenirea răspândirii bolilor.

Identificarea animalelor și eliberarea formularelor de mișcare sunt gratuite pentru proprietarii din exploatațiile nonprofesionale, iar Agenția încurajează utilizarea acestor servicii pentru a respecta reglementările sanitar-veterinare.

ANSA îndeamnă, în continuare, populația să rămână responsabilă și să evite achiziționarea animalelor din spații neautorizate, pentru a reduce riscurile de contagiozitate. Suplimentar, se recomandă monitorizarea atentă a animalelor în curte, aplicând măsuri stricte de prevenire a bolilor, iar pentru achiziționarea animalelor, apelați doar la ferme sau comercianți autorizați, solicitând certificate sanitare veterinare, care garantează atât trasabilitatea, cât și starea de sănătate a acestora.

În caz de îmbolnăvire, deces al animalelor sau descoperire a cadavrelor de mistreți, este important să informați imediat autoritățile competente (medici veterinari sau autoritățile locale) pentru a asigura o reacție promptă și eficientă.

