EFA termină sezonul en-fanfare, păstrează șanse la promovare, dar…va fi greu, foarte greu

Etapa după care urmează pauza competițională, până în primăvara anului viitor, a fost una reușită pentru fotbaliștii se la EFA, visocenii marcând toate cele trei goluri din confruntarea de la Edineț.

Astfel, după un început ezitant de campionat și trei înfrângeri mai mult surprinzătoare decât „legitime” (dacă ținem cont de faptul că au fost pierdute puncte prețioase pe teren propriu) cei de la EFA au „trântit” frumos ușa, lăsând loc pentru speranțe la promovare, chiar dacă „vulturii” de la Sângerei au scos maximim din ceea ce au putut (deși, în etapa aceasta aceștia erau la un pas să piardă două punctem atât de convenbile…visocenilor).

Or, cele trei goluri de la Edineț au fost marcate doar de vicoceni, două în poarta gazdelor și unul în propria poarta: CF Edineț – EFA Visoca 1-2 (Vlad Savițchi 90+1-autogol / Ion Gîrlean 3, Piotr Gherman 35). În acest meci EFA a evoluat în componența: Perju Razvan, Chiperi Igor, Lungu Daniel, Mămăligă Ion, Iurcu Laurentiu, Gherman Petru, Cudalbă Gabriel, Podlesnov Leoni, Drab Andrei, Gârlean Ion, Savițchi Vlad. Rezerve: Spoială Marin, Curuci Evghenii, Rusu Vasile, Buruiană Gabriel, Cucoș Dumitru, Paşa Vasile.

În celelalte meciuri, după cum informează federația Moldovenească de Fotbal, s-au înregistra următoarele rezultate: FC Țarigrad – FC Grănicerul 9-0 (David Prisăcaru 17, 31, 82, Mihail Burlac 35, Sebastian Manea 47, Vasile Noroc 56, 77, 89, Valentin Fedco 85); CF Locomotiva – FC Steaua Nordului 0-1 (Artiom Voitco 48); FC Speranța – Atletico. 3-1 (Serghei Mișcov 7, 66, Mihail Șodrîngă 42 / Kirill Musteața 89); FC Olimpia – Vulturii Cutezători 1-2 (Artur Foca 60 / Denis Secureanu 51-penalty, 89-penalty).

După 12 etape clasamentul se prezintă astfel:

Etapa cu numărul 13 va avea loc pe data de 4 aprilie 2026, cu începere de la orele 16:00. EFA va juca în deplasare, cu Atletico din Bălți.