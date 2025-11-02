Start finanțării prestațiilor sociale pentru luna noiembrie – pe data de 4 noiembrie vor fi achitate pensiile…

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie, transmite cnas.gov.mdNoutati/Start-finantarii-prestatiilor-sociale-pentru-luna-noiembrie.

Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 4 noiembrie, la data de 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 noiembrie va fi finanțat ajutorul social.Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate în zilele de 3, 7, 14 și 21 noiembrie. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în data de 7, 14 și 21 noiembrie.

Totodată, CNAS îndemnă tăticii și mămicile să deschidă un card social pentru a primi banii în orice colț al lumii.

CNAS depune continuu efort pentru a simplifica accesul cetățenilor la informații utile din domeniul asigurărilor sociale de stat și a îmbunătăți procesul de interacțiune cu plătitorii de contribuții la Bugetul de Asigurări Sociale de Stat.


