Trei pisici din România, desemnate cele mai frumoase din lume

România a scris istorie la Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat weekendul trecut la Romexpo București, unde trei pisici născute în țară au fost desemnate cele mai frumoase din lume. Evenimentul a reunit peste 750 de feline din 35 de țări, confirmând statutul României drept una dintre cele mai performante națiuni din domeniul felinologiei internaționale.

Titlul de Campion Mondial 2025 a fost câștigat de Wild Forest’s Nordri, un impunător Norvegian de Pădure alb, născut în România. Nordri a cucerit trofeul suprem în fața a sute de concurenți, continuând tradiția succesului obținut în 2023 de Maine Coon-ul Panco’s Elros, transmite stiri.md

Performanța s-a dublat, și chiar triplat, printr-o poveste de familie rară: fiul lui Nordri, Wild Forest’s Quasar, în vârstă de doar șapte luni, a fost desemnat cel mai frumos motănel din lume, aducând victoria Elveției, țara în care locuiește în prezent.

Ambele animale provin din aceeași felisă românească, RO*Wild Forest’s, semnând o dublă victorie genetică istorică pentru România.

Un alt fiu al campionului, Wild Forest’s Prosecco, a cucerit în acest an Cupa Scandinaviei, învingând competitori de top din rasele Maine Coon și Siberiană — o reușită considerată de specialiști una dintre cele mai dificile din lume.

România a obținut un alt trofeu important prin Kira Kiralina, o britanică albastră cu păr scurt, supranumită „Ursoaica din Bucovina”. Ea a câștigat aurul mondial la categoria femele castrate, aducând României prima victorie din istorie în această secțiune.

În același timp, inimile publicului și ale arbitrilor au fost cucerite de Spark, un motănel fără pedigriuri, salvat de pe stradă și îngrijit în Secția UPU a Facultății de Medicină Veterinară din București. Povestea sa emoționantă i-a adus titlul de Vicecampion Mondial la categoria „Pisici de casă”, o secțiune dedicată empatiei, salvării și adopției animalelor abandonate.

Evenimentul de la București a avut un impact mediatic global, fiind relatat de Associated Press, The Washington Times și ABC News, care au descris Campionatul drept „cel mai mare show felin din lume”. Este pentru prima dată în istoria Federației Internaționale Feline (FIFe) când presa internațională de top scrie despre o competiție organizată în România.