Orașul în care toți oamenii locuiesc în același bloc. Poți ajunge acolo doar printr-un tunel imens

Accesibilitatea în oraș e o problemă. Whittier poate fi accesat cu ajutorul unei bărci. Cei mai mulți preferă să folosească tunelul săpat în munte, care se întinde pe 2.5 mile și are un singur sens.

Direcția de traversare se schimbă la fiecare 30 de minute, potrivit lui Lorenz. Astfel, localnicii din orașul în care toți oamenii locuiesc în același bloc trebuie să își planifice programările la doctor și călătoriile în funcție de programul tunelului.

Tunelul spre Whittier e închis în timpul nopții

Celebrul tunel din Whittier e închis în timpul nopții. Acesta se deschide la 7 dimineața și se închide la 10 noaptea.

Blocul în care trăiesc oamenii poartă denumirea de The Begich Towers. Acesta a fost construit în timpul Războiului Rece. Alaska Railroad deține 97% din orașul în care toți oamenii locuiesc în același bloc. 15% dintre localnici trăiesc într-o clădire atașată, numită Vila Whittier.

„Lucrurile sunt diferite în Whittier,” a declarat Lorenz. „Dar cea mai mare parte a comunității noastre e doar la un etaj distanță, ceea ce e fantastic.”

Potrivit lui Lorenz, când era mai mică, ea și prietenii ei se jucau cărți și își petreceau timpul în subsolul clădirii. Pe măsură ce au crescut, ei au participat la tururi locale axate pe ghețari, ski și cățărări.

Înainte să se mute cu familia în Whittier, Lorenz trăia în Anchorage, un oraș aflat la o oră distanță. Tatăl ei e acum primarul orașului și mama ei e secretara școlii. Lorenz va părăsi orașul pentru facultate, dar consideră Whittier casa sa, fără urmă de îndoială.