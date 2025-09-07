EFA se joacă cu focul, dar câștigă trei puncte în meciul cu bălțenii de la Atletico

Meci cu năbădăi la Visoca, unde gazdele au marcat patru din cele cinci goluri, dar…s-au și jucat cu focul. or, soarta partidei a fost decisă în repriza a doua când gazdele au lăsat senzații că și scorul de 3-0 este unul periculos în fotbal.

Astfel, în primele 45 de minute scorul nu a fost deschis, chiar dacă vicocenii au depus eforturi pentru a debloca tabela de marcaj. Doar în minutul 62 (!) Ion Mămăligă a perforat poarta bălțenilor, după care spectatorii au fost martorii unui galop de sănătate al gazdelor, fiind marcate goluri pe bandă rulantă – Laurențiu Iurcu (68), Petru Gherman (86), Vasile Rusu (90, autogol) de la EFA și Dorin Crihan (90+2) de la oaspeți au făcut ca spectatorii să meargă acasă cu satisfacția unui fotbal autentic de atac.

Visocenii au început meciul în următoarea componență: PERJU Razvan, RUSU Vasile, LUNGU Daniel, MAMALIGĂ Ion, GHERMAN Petru, ROTARU Corneliu, BURUIANĂ Gabriel, DRAB Andrei, CUCOȘ Dumitru, GÎRLEAN Ion, PAȘA Vasile. Rezerve: ȘEVCIUC Ianoș-Ionuț, PANICI Igor, CURUCI Evghenii, IURCU Laurentiu, CUDALBĂ Gabriel, BOROZAN Vasile.

În celelalte meciuri au fost consemnate rezultatele: CF Edineț – FC Țarigrad 2-0 (Serghei Popovici 45+2, 85); FC Olimpia – FC Grănicerul 5-1 (Anatoli Mateițov 3, 8, 53, Vitalii Cucereavîi 17, Mihail Cucereanu 49-autogol / Nicolae Gaman 80); CF Locomotiva – Vulturii Cutezători 1-6 (Ion Guțu 18 / Cristian Obadă 8-penalty, Andrian Lașcu 14, Grigore Cojocari 30, Denis Secureanu 33, 34, Veaceslav Beștanco 39); FC Speranța – FC Steaua Nordului 0-0.

După patru meciuri disputate, EFA ocupă locul secund, iar principala rivală la promovare se pare a fi formația Vulturii Cutezători, care „merge brici”, cu maximum de puncte și un golaveraj de invidiat. Cel puțin, sângerenenii au în componență câteva nume de referință, cum ar fi Cristisan Obadă, Adrian Lașcu sau Grigore Cojocaru.

În etapa a cincea, care va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, cu începere de la ora 17:00, EFA are meci greu la Izvoare, cu FC Steaua Nordului, o altă pretendentă la promovare. Liderul găzduiește FC Speranța, Atletico joacă cu CF Edineț, FC Țarigrad se confruntă cu FC Olimpia, iar la Glodeni „grănicerii” vor încerca să câștige primul punct sau puncte în confruntarea cu „feroviarii” din Ocnița.

Vă reamintim că anterior, în Cupa Moldovei Oranje, EFA a surclasat formația FC Țarigrad, marcând nu mai puțin de nouă (9) goluri!