Drona căzută în raionul Drochia a speriat lumea – „De război nu se teme doar acel care l-a început”

 După cum v-am relatat anterior, în intravilanul localității Sofia un bărbat a depistat o dronă, care a stârnit stupoare și frică printre săteni. Obiectul a fost văzut de un cioban, care a sunat la 112.

Conform protv.md, bărbatul a declarat că,  „Deplasîndu-mă pe aici, nu departe, am văzut un obiect necunoscut, ceva straniu. Am presupus că e o dronă, cînd m-am apropiat și am văzut-o mai sigur. În spate avea o bucată de aripă ruptă. Imediat am apelat 112”.

Inspectoratul General al Poliției  a comunicat că drona este de model „Gerbera” și nu avea încărcătură explozivă. Chiar dacă nu a existat pericol de explozie, incidentul a stîrnit îngrijorare în rîndul oamenilor din zonă. „Cum să nu ne fie frică, ne este, pentru că în toate raioanele cade cîte una. Trebuie întăriri, radare, ca să nu treacă”, susțin ei. „Cine nu se teme de război, doar cel care îl începe. Sperăm să nu mai ajungem la asta”, spun localinicii.


