Despre salariul minism: Republica Moldova – 313 euro, Bulgaria – 620 euro, România – 795 euro, Luxemburg – 2.704 euro…

Salariul minim din Republica Moldova rămâne mult în urma retribuțiilor plătite în Uniunea Europeană. Mai exact, acesta este de aproape două ori mai mic decât cel achitat în Bulgaria, statul cu cele mai mici salarii din UE, transmite moldova1.md.

Totodată, salariul minim din R. Moldova este de nouă ori mai mic decât cea mai mare retribuție minimă stabilită într-un stat al blocului comunitar.

Salariul minim stabilit pentru anul 2026 în R. Moldova este de 6.300 de lei, echivalentul a circa 313 euro. Pe 1 ianuarie 2026, salariul minim în Bulgaria era de 620 de euro, cea mai mică valoare din UE.

În topul statelor cu cele mai mari salarii minime se situa, la începutul anului curent, Luxemburgul – 2.704 euro, potrivit datelor Eurostat.

Menționăm că, pe 1 ianuarie curent, 22 din cele 27 de țări ale UE aveau salarii minime naționale, excepție făcând Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia.

Dintre aceste țări, opt aveau salarii minime sub 1.000 de euro pe lună: Bulgaria – 620 de euro, Letonia – 780, România – 795 de euro, Ungaria – 838, Estonia – 886, Slovacia – 915, Cehia – 924 și Malta – 994 de euro.

În alte opt cazuri, salariile minime variau între 1.000 și 1.500 de euro pe lună: Grecia – 1.027 de euro, Croația – 1.050, Portugalia – 1.073, Cipru – 1.088 de euro, Polonia – 1.139 de euro, Lituania – 1.153, Slovenia – 1.278 și Spania – 1.381 de euro.

În celelalte șase țări, salariile minime depășeau 1.500 de euro pe lună: Franța – 1.823 de euro, Belgia – 2.112, Țările de Jos – 2.295, Germania – 2.343, Irlanda – 2.391 și Luxemburg – 2.704 de euro.

 


