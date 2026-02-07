Șase trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata

Te-ai uitat vreodată la bebelușul tău și ai avut senzația că îl vezi pe tatăl lui în miniatură? Nu e doar o impresie! Genetica joacă un rol fascinant în determinarea trăsăturilor fizice și comportamentale ale copilului. Iar unele dintre ele sunt puternic influențate de tată. Cercetările arată că anumite caracteristici sunt mai susceptibile de a fi moștenite din partea paternă. Iar unele dintre ele chiar nu depind deloc de mamă. Iată, așadar, care sunt cele 6 trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata.

Înălțimea, una din acele trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata

Dacă tatăl copilului tău este înalt, sunt șanse mari ca și micuțul să moștenească această caracteristică. Studiile genetice au arătat că înălțimea este determinată în proporție de 60-80% de factori ereditari. Iar genele transmise de tată joacă un rol major. O cercetare publicată în Nature Genetics a identificat peste 700 de variante genetice responsabile de înălțime. Multe dintre ele au o legătură puternică cu ADN-ul patern.

Totuși, înălțimea nu este influențată doar de genetică. Factori precum alimentația și stilul de viață joacă și ei un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a copilului. De exemplu, un aport adecvat de proteine, vitamine și minerale, împreună cu activitate fizică, pot ajuta un copil să își atingă potențialul maxim de creștere.

Dacă vrei să îți faci o idee despre cât de înalt va fi copilul tău, o formulă populară spune că trebuie să aduni înălțimea ambilor părinți, să împarți la doi și să adaugi 6,5 cm pentru băieți sau să scazi 6,5 cm pentru fete. Deși nu este o metodă 100% exactă, în multe cazuri oferă o estimare destul de precisă.

Sexul copilului

Știai că tatăl este cel care determină sexul bebelușului? Cromozomii transmiși de tată sunt responsabili pentru acest aspect. Iar mamele nu au niciun cuvânt de spus în acest sens. Femeile au doar cromozomi XX. Ceea ce înseamnă că ele pot oferi doar un cromozom X, în timp ce bărbații au cromozomi XY. Dacă spermatozoidul tatălui conține un cromozom X, copilul va fi fată (XX). Iar dacă spermatozoidul conține un cromozom Y, copilul va fi băiat (XY).

Un studiu realizat de Newcastle University sugerează că unii bărbați au o predispoziție genetică spre a avea mai mulți fii sau mai multe fiice. Asta în funcție de un set de gene care influențează proporția de spermatozoizi X și Y. Cu alte cuvinte, dacă în familia unui bărbat există mai mulți băieți, există șanse mari ca și el să aibă băieți, și invers.

Interesant este că, deși sexul copilului este determinat la momentul concepției, unele teorii sugerează că și alți factori pot influența șansele ca spermatozoizii X sau Y să fecundeze ovulul. Cu toate acestea, știința confirmă clar că tatăl este cel care „decide” dacă în familie va apărea un băiat sau o fată.

Personalitatea, poate fi și ea una din acele trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata

Dacă micuțul are un spirit aventuros sau, dimpotrivă, este calm și liniștit, este posibil să fi moștenit această trăsătură de la tatăl lui. Personalitatea este puternic influențată genetic. Iar multe studii arată că anumite trăsături de comportament sunt transmise mai ales pe linie paternă.

Un studiu publicat în Journal of Personality and Social Psychology a concluzionat că trăsături precum încrederea în sine, curajul și impulsivitatea sunt mai frecvent transmise de tați. În timp ce empatia și sensibilitatea sunt mai des influențate de genele materne. Desigur, mediul în care copilul crește și experiențele sale de viață vor modela și ele caracterul său.

În plus, se pare că genele tatălui joacă un rol important în dezvoltarea inteligenței emoționale și a stilului de leadership. Dacă tatăl este o persoană sociabilă, carismatică și deschisă, sunt șanse mari ca și copilul să moștenească aceste trăsături.

Grăsimea corporală și metabolismul

Surprinzător sau nu, distribuția grăsimii corporale și predispoziția spre un metabolism mai rapid sau mai lent sunt puternic influențate de genetică. Iar tații joacă un rol major în acest aspect. Un studiu realizat de Universitatea din Cambridge arată că genele moștenite de la tată influențează mai mult procentul de grăsime corporală. Dar și tendința spre obezitate sau slăbire.

Oamenii de știință au descoperit că anumite mutații genetice moștenite de la tată pot influența metabolismul. Dar și felul în care organismul arde sau stochează grăsimea. De exemplu, dacă tatăl are un metabolism rapid și un corp atletic, există șanse mari ca și copilul să fie la fel.

Desigur, genetica nu este singurul factor care determină greutatea corporală. Alimentația și stilul de viață al copilului vor avea un impact enorm asupra sănătății sale. Moștenirea genetică oferă doar un punct de plecare, dar obiceiurile sănătoase sunt cele care fac diferența pe termen lung.

Forma feței și trăsăturile fizice se numără printre acele trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata

Dacă bebelușul seamănă mai mult cu tatăl, să știi că nu este întâmplător! Trăsăturile faciale, cum ar fi forma bărbiei, linia maxilarului și structura feței, sunt adesea moștenite de la tată.

Cercetătorii au descoperit că genele paterne sunt mai dominante în ceea ce privește trăsături precum forma nasului, sprâncenele și structura pomeților. Uneori, chiar și anumite expresii faciale sunt transmise de la tată la copil!

De asemenea, și părul este influențat genetic de tată. De exemplu, dacă tatăl are părul des și ondulat, sunt șanse mari ca și copilul să aibă un fir de păr asemănător.

Dantura și sănătatea dinților

Da, ai citit bine! Structura dinților și sănătatea orală sunt puternic influențate de genele paterne. Dacă tatăl a avut probleme cu dinții strâmbi, carii frecvente sau o maxilară proeminentă, copilul poate moșteni aceste trăsături.

Un studiu publicat în Journal of Dental Research arată că genele paterne au o influență mai mare asupra aliniamentului dinților și predispoziției la carii. Asta nu înseamnă că un copil nu poate avea o dantură sănătoasă dacă moștenește o predispoziție genetică mai puțin favorabilă.

