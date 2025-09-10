Deepfake cu premierul Recean și „reducerea costului gazului în Moldova”

Pe internet circulă un video în care apare chipul premierului Dorin Recean, însoțit de titlul „Costul gazului în Moldova va fi redus de peste 2 ori începând cu 8 septembrie”.

ATENȚIE, videoul este trucat cu inteligența artificială. Acest lucru se poate vedea clar prin mișcările faciale nefirești și absența clipitului. Nici Dorin Recean, nici Guvernul și nici Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) NU au anunțat o asemenea măsură.

Videoul a fost publicat la 7 septembrie pe canalul de YouTube European Moldova, creat în aceeași zi. Falsul a fost promovat de pagini anonime de Facebook, așa cum este Împreună avem grijă de viitorul Moldovei, dar și de conturi de pe această rețea de socializare.


