Cărți noi pentru 19 biblioteci din Soroca / GALERIE FOTO

De către
Dorina Cioca
-
0
30

Recent, 19 biblioteci publice din raionul Soroca au primit o donație importantă de carte din România. Aceasta a fost oferită prin grija Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Donația face parte din proiectul „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a” și include 177 de volume, în valoare de 29.438,22 lei.

Colecția cuprinde lucrări diverse – de la autori clasici și contemporani, la titluri de dezvoltare personală, romane captivante și cărți pentru copii.

Astfel, rafturile bibliotecilor din Soroca se îmbogățesc cu volume care răspund gusturilor și intereselor diferite ale cititorilor, de la mic la mare.


Dorina Cioca
Dorina Cioca

