Alegeri parlamentare 2025: 20 de floreșteni se regăsesc pe listele parlamentare a 9 concurenți electorali

Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 19 floreșteni care au fost incluși în listele a 9 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025.
Iată numele lor și numărul în liste:
Cernolevschi Svetlana – nr.86, Partidul Acțiune și Solidaritate
Moraru Stela – nr.57, Partidul Social Democrat European
Burduja Radu – nr.5, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Vlas Iurie – nr.22, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Cojocaru Aliona – nr.37, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Nistor Aliona – nr.72, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Barbăscumpă Natalia – nr.74, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Sidorenco Andrei – nr.81, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Cozari Ionel – nr.83, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Coşciuc Andrei – nr.90, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Rusu Vlad – nr.94, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Cojocaru Grigore – nr.83, Blocul Electoral socialişti comunişti Inima şi Viitorul Moldovei
Solomca Carolina – nr.32, Blocul Alternativa
Buruiană Sergiu – nr.45, Blocul Electoral Împreună
Cuţuruba Daniela – nr.46, Blocul Electoral Împreună
Fedorciucova Iulia – nr.6, CALIN
Onysh Angela – nr.38, Partidul Politic Partidul Nostru
Florea Cristina – nr.74, Partidul Politic Partidul Nostru
Bespalco Alexandrina – nr.91, Partidul Politic Partidul Nostru
Culeac Nicoleta – nr.46, Partidul Politic Moldova Mare
Sucees tuturor! Să învingă cei mai buni!