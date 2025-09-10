Alegeri parlamentare 2025: 20 de floreșteni se regăsesc pe listele parlamentare a 9 concurenți electorali

Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 19 floreșteni care au fost incluși în listele a 9 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025.

Iată numele lor și numărul în liste:

Cernolevschi Svetlana – nr.86, Partidul Acțiune și Solidaritate
Moraru Stela nr.57, Partidul Social Democrat European
Burduja Radu nr.5, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Vlas Iurie nr.22, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Cojocaru Aliona nr.37, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Nistor Aliona nr.72, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Barbăscumpă Natalia nr.74, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Sidorenco Andrei nr.81, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Cozari Ionel nr.83, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Coşciuc Andrei nr.90, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Rusu Vlad nr.94, Partidul Mișcarea Respect Moldova
Cojocaru Grigore nr.83, Blocul Electoral socialişti comunişti Inima şi Viitorul Moldovei
Solomca Carolina nr.32, Blocul Alternativa
Buruiană Sergiu nr.45, Blocul Electoral Împreună
Cuţuruba Daniela  nr.46, Blocul Electoral Împreună
Fedorciucova Iulia nr.6, CALIN
Onysh Angela nr.38, Partidul Politic Partidul Nostru
Florea Cristina nr.74, Partidul Politic Partidul Nostru
Bespalco Alexandrina nr.91, Partidul Politic Partidul Nostru
Culeac Nicoleta nr.46, Partidul Politic Moldova Mare

Sucees tuturor! Să învingă cei mai buni!


