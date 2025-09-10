Dacă ai trotinetă, moped sau bicicletă electrică trebuie să știi

De către

Inspectoratul de Poliție Soroca aduce la cunoștința cetățenilor câteva reguli esențiale privind utilizarea mijloacelor de transport electric – trotinete, mopede, biciclete electrice sau alte vehicule similare.

1. Înmatriculare obligatorie Vehiculele electrice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, conform HG nr. 357/2009.

2. Clasificare legală: biciclete cu motor și mopede cu 2 roți (≤ 45 km/h, ≤ 4 kW); mopede cu 3 roți (pentru pasageri sau marfă); Trotinete electrice – reguli stricte

3. Doar pe piste pentru bicicliști. Pe drumuri publice doar dacă ai minim 16 ani, iar viteza maximă admisă este de 50 km/h

4. Permis de conducere necesar pentru: Categoria AM – mopede electrice (≤ 45 km/h); Categoria A1,A2,A – motociclete/tricicluri, în funcție de capacitate

5. Sancțiuni conform Codului contravențional: Vehicul neînmatriculat: amendă 450–600 lei + reținerea vehiculului; Fără permis corespunzător: amendă 900–1500 lei; Fără drept de a conduce: amendă 1500–3000 lei; Încredințarea vehiculului unei persoane fără drept legal: amendă 3000–4500 lei.