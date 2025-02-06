Deepfake с использованием образа Иона Стурзы

В Facebook появились несколько видеороликов deepfake, обещающих большие доходы при минимальных вложениях. «ГАРАНТИРОВАННО вы получите свою первую выплату на банковскую карту уже через неделю. (…) Переходи по ссылке, читай подробнее и пройди быструю регистрацию, пока она доступна», – говорится в постах.

Реклама сопровождается поддельным видео, в котором использован образ Иона Стурзы. На видео можно увидеть неестественные движения лица, также авторы фейка имитируют голос бывшего премьер-министра Республики Молдова.

Фейки появились на странице, созданной в 2015 году на португальском языке и переименованной в январе 2025 года в «Инновациии для людей».