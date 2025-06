De la filantrop la pionul lui Ilan Șor

A fost principalul oponent al Evgheniei Guțul la alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia din primăvara anului 2023. A pierdut în fața acesteia, în timp ce Evghenia Guțul, cu sprijinul Partidului „ȘOR”, a ajuns în fruntea autonomiei. După alegeri, s-a alăturat echipei lui Guțul. Candidatura sa pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv a fost anunțată chiar de Ilan Șor. Iar în februarie 2024 numele lui a fost inclus în lista de sancțiuni a Uniunii Europene, pentru implicarea sa la destabilizarea situației politice din Republica Moldova. Despre cine este vorba? Aflați din anchetă.

19 iulie 2023. Protejata lui Ilan Șor, Evghenia Guțul, a depus jurământul în calitate de bașcan al Găgăuziei. O săptămână mai târziu, Șor a anunțat noua componență a Comitetului Executiv prin intermediul unei transmisiuni video.

ILAN ȘOR, liderul blocului „Victoria”, condamnat la 15 ani în dosarul „furtul miliardului”: Aș dori să încep cu domnul Victor Petrov, vicepreședinte al Comitetului Executiv. Victor este un manager și un om de afaceri de înaltă clasă și talentat, un diplomat excelent, o persoană decentă și de încredere.

Lista candidaților pentru Comitetul Executiv s-a schimbat de mai multe ori, dar candidatura lui Petrov a fost menținută și, în septembrie 2023, a fost aprobată. Victor Petrov a concurat pentru fotoliul de bașcan împreună cu Evgenia Guțul și alți șase concurenți, fiind candidat independent. Staff-ul electoral al lui Petrov a fost condus de deputatul Vasile Bolea. Acesta a fost membru al PSRM, iar apoi a trecut la Partidul „Renaștere” – una dintre formațiunile care, în aprilie 2024, a aderat la Blocul Politic „Victoria”, lansat de Ilan Șor la Moscova.

VASILE BOLEA, deputat neafiliat: Am decis în mod clar, împreună cu echipa, împreună cu Victor Nicolaevici Petrov, să conduc staff-ul și să lucrez pentru ca acele ordine, acele dorințe ale cetățenilor să devină nu doar un vis, ci și o realitate.

Petrov nu a ajuns în turul II de scrutin. Evghenia Guțul a câștigat în fața rivalului său, candidatul independent Grigorii Uzun, care a fost susținut de PSRM. Două zile mai târziu, la sediile Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei și Judecătoria din Comrat, ofițerii Centrului Național Anticorupție au făcut percheziții, fiind confiscate listele electorale. Perchezițiile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a unui partid politic și coruperea alegătorilor. La sediul CEC, iar ulterior, la Judecătoria Comrat au venit și simpatizanții partidului afiliat lui Ilan Șor, pentru a o susține pe Guțul. Împreună cu ei și Victor Petrov. Până în seara aceleiași zile, Petrov a ieșit în fața clădirii Comitetului Executiv, condamnând perchezițiile de la CEC.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei, fondator al NAȘ: Ce s-a întâmplat? Aceștia, dar și mascații, au venit să ne ia puterea și dreptul de a alege.

Vă reamintim că, prin hotărârea Curții Constituționale din 19 iunie 2023, Partidul „ȘOR” a fost declarat neconstituțional. Am vrut s-o întrebăm pe Evghenia Guțul de ce anume Petrov a devenit unul dintre adjuncții ei, a cărui candidatură, vă reamintim, a fost prezentată de însuși Ilan Șor. Am mers de mai multe ori la sediul Comitetului Executiv, dar nu am gasit-o niciodată la locul său de muncă.

– Avem nevoie să vorbim cu bașcanul.

– Nu este bașcanul.

– Cine sunteți dumneavoastră? Puteți să vă prezentați? Suntem jurnaliști de la CU SENS. Cu cine vorbim?

– De cine mai aveți nevoie?

– Bașcanul Evghenia Guțul.

– Bașcanul nu este aici, nu a venit astăzi.

– Ea nu a venit. Nu va fi astăzi?

– Nu, nu va fi.

Am mers la o ședință de judecată în dosarul privind finanțare ilegală a partidului „ȘOR”, în care este vizată Evghenia Guțul. Acolo am reușit să ne întâlnim cu bașcanul și să îi adresăm întrebări.

Reporter: De ce Victor Petrov, care a fost concurentul dumneavoastră la alegeri, este acum adjunctul dumneavoastră?

EVGHENIA GUȚUL, bașcan al Găgăuziei: De fapt, este o întrebare foarte stupidă: „De ce un fost candidat pentru funcția de bașcan este adjunct?”. Pentru că este un profesionist care chiar își cunoaște meseria. Este o persoană respectată de poporul găgăuz, de aceea el este adjunctul meu. Foștii candidații nu pot fi membri ai Comitetului Executiv?

Reporter: Dumneavoastră să ne spuneți.

EVGHENIA GUȚUL, bașcan al Găgăuziei: Nu, eu vă întreb. Tocmai mi-ați pus o întrebare atât de stupidă.

În iunie 2020, Victor Petrov și alți câțiva cofondatori, inclusiv Ruslan Garbalî, deputat al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, au înființat Asociația Obștească „Centrul Comunitar Anticriză” (NAȘ). Pe site-ul organizației este menționat că principala sa sarcină este de a oferi asistență cetățenilor, instituțiilor publice și guvernamentale în timpul crizelor. În timpul restricțiilor de zbor din cauza epidemiei COVID-19, NAȘ a organizat mai multe zboruri către Moldova pentru pasagerii din străinătate. După aceasta, postul media afiliat lui Victor Petrov, Gagauznews, despre care vă vom spune mai multe detalii mai târziu, a început să îl prezinte pe Petrov ca pe un filantrop. Cu toate acestea, într-o emisiune, Petrov a recunoscut că zborurile nu erau gratuite. Potrivit lui, zborurile pentru anumite persoane erau plătite doar în cazul în care acestea nu și le puteau achita singure.

Moderator: Ei zboară pe banii lor sau e ajutor umanitar?

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Ei zboară pe banii lor, dar în cazul în care vedem că situația este foarte tragică sau nu este ușoară, foarte dificilă, noi avem, Slavă Domnului, mai mulți oameni buni, cărora le plătim, îi ajutăm pe acești oameni.

La câteva luni după fondarea NAȘ, în Moldova, au început pregătirile pentru alegerile prezidențiale. Principalii concurenți erau Maia Sandu și Igor Dodon. Cu trei zile înainte de primul tur de scrutin, organizația NAȘ a anunțat crearea unor grupuri de voluntari care să ajute poliția la reprimarea eventualelor tentative de fraudare a buletinelor de vot și transportarea organizată a alegătorilor. Judecând după retorica reprezentanților NAȘ, organizația ar fi dorit să prevină o posibilă destabilizare din partea Occidentului.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Suntem extrem de îngrijorați de informațiile apărute cu privire la posibila implicare a unui grup de specialiști americani în „revoluții colorate”, în destabilizarea situației din țară. Suntem gata să oferim un scut popular pentru susținerea și apărarea președintelui ales legal, care militează pentru pacea între poporul moldovenesc multinațional, consolidarea statalității, suveranității și integrității teritoriale.

Declarații similare au făcut și ceilalți cofondatori ai organizației: Stepan Cara și Ruslan Garbalî.

STEPAN CARA, cofondator al NAȘ: Astăzi, nu avem nevoie de o astfel de situație, cum a fost recent în Ucraina, cum este acum în Republica Belarus, Kârgâzstan și alte țări. Îndemn tinerii și generația mai în vârstă să se unească pentru a păstra pacea în țara noastră, inclusiv în Găgăuzia.

RUSLAN GARBALÎ, cofondator al NAȘ: Facem apel la toate forțele sănătoase din Moldova, la toate organizațiile, la toate partidele politice să se unească în jurul acestei idei exprimate de Victor Petrov, exprimate de organizația noastră.

În februarie 2021, la trei luni după alegerile câștigate de Maia Sandu, NAȘ a lansat la Comrat mai multe rute gratuite de microbuz, numindu-le transport social. Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul organizației, dar nu s-a menționat și cine sunt sponsorii. S-a scris doar că proiectul a fost lansat datorită activiștilor NAȘ, agenților economici și organizațiilor partenere. De asemenea, au adăugat că, datorită participării agenților economici și a deputaților Adunării Populare, se intenționează să se lanseze astfel de rute în întreaga Găgăuzie. De exemplu, în octombrie 2023, într-una dintre postările de pe pagina sa de Facebook, NAȘ a anunțat că a primit cinci autobuze de la organizația caritabilă germană „Helping Hands e.V.”, iar, în februarie 2024, alte zece unități de transport de la „Helping Hands” au fost livrate în Găgăuzia.

În iulie 2021, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, NAȘ a organizat un marș automobilistic din Găgăuzia la Chișinău „în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”. Participanții la miting au vorbit despre prietenia dintre poporul Republicii Moldova și al Federației Ruse. Canalul de Telegram al platformei pro-ruse „Uniunea Populară” a descris mitingul dintr-un alt unghi. Citând participanții, evenimentul a fost prezentat ca un apel pentru „a împiedica politicienii pro occidentali să predea conducerea țării străinilor”. Organizația NAȘ a postat această declarație pe canalul său Telegram. În aceeași lună, Petrov a decis să candideze la funcția de deputat al Adunării Populare, după care, a fost ales în calitate de deputat. Pe paginile de pe rețelele de socializare ale lui Petrov au apărut mai multe videouri cu oameni care îndeamnă să fie votat.

„Eu, personal, voi vota pentru Victor Petrov. De ce? Pentru că este tânăr, energic, ajută oamenii, a lansat autobuze pentru transport, a făcut ceva pe strada noastră.”

„Datorită lui, pe strada noastră au fost instalate lumini. El îi ajută foarte mult pe bătrâni, le duce produse alimentare bătrânelor, îi ajută cu asistență socială. Autobuzul social este foarte important. Toată lumea este foarte fericită.”

Vladimir Bogaceov, concurentul electoral al lui Petrov, s-a plâns pe Petrov la CEC a Găgăuziei. Mai exact, campania electorală a candidatului Petrov a fost sprijinită de Centrul Comunitar Anticriză (NAȘ), finanțat din surse neidentificate. Bogaceov a cerut ca înregistrarea candidaturii lui Petrov să fie anulată. CEC a respins plângerea ca fiind nefondată, în timp ce Curtea de Apel și Curtea Supremă au menținut decizia CEC. Victor Petrov a candidat pentru funcția de bașcan în 2023. O imagine a lui Petrov a apărut pe autobuzul NAȘ, îndemnând participarea la o întâlnire electorală. Logo-ul, similar cu cel al organizației NAȘ, a devenit simbolul oficial al lui Petrov la alegeri. Pe site-ul NAȘ (nash.md), pe paginile de pe social media ale organizației și pe canalul de YouTube a fost promovat Petrov timp de mai mulți ani. Într-una dintre emisiunile televizate de la postul public de televiziune găgăuz GRT, prezentatorul TV a declarat că Petrov face acte de caritate pentru propriul său PR. Petrov a negat, însă, acest lucru.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Arătați-mi măcar o fotografie cu mine, unde stau cu acea marfă care a venit și îmi fac PR.

Vă arătăm. Cu o lună înainte ca Petrov să-și anunțe intenția de a candida pentru funcția de deputat în 2021, este publicat un video despre transportul gratuit. Victor Petrov apare pe fundalul autobuzelor NAȘ și este prezentat ca fondator al organizației. În diferite momente, Petrov a apărut la alte evenimente legate de organizația NAȘ. Este prezent la transportarea de ajutoare umanitare pentru spitalul din Comrat. Aici Petrov este la volan, în timpul lansării serviciilor de autobuz în mai multe sate din Găgăuzia. Și nici la sfințirea fântânii, după reconstrucție, Petrov nu a rămas în umbră. În primele luni ale invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, NAȘ a anunțat distribuirea de ajutoare pentru refugiații ucraineni. În același timp, Petrov nu recunoaște că există un război în Ucraina.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: În acest moment, vedem o operațiune militară specială în țara vecină.

Cât despre portalul Gagauznews.md, creat de organizația NAȘ? Platforma mediatizează activitățile NAȘ și îl promovează pe Victor Petrov. În primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a cerut blocarea Gagauznews.md pentru că promova informații care incită la ură și război. După aceasta, Gagauznews și-a schimbat domeniul .md în .com și a continuat să funcționeze. Acum, platforma media promovează interesele lui Ilan Șor. De exemplu, aceasta înregistrează și postează interviuri cu persoane care îi mulțumesc oligarhului fugar pentru banii primiți de locuitorii Găgăuziei sub paravanul unor plăți sociale prin intermediul Promsvyazbank. Potrivit SIS din Moldova, banii primiți prin intermediul Promsvyazbank sunt o deghizare a finanțării ilegale și a corupției electorale. Promsvyazbank a fost plasată sub sancțiuni internaționale de către Consiliul Uniunii Europene.

„Mulțumim Șor, mulțumim Guțul Evghenia Alexandru pentru că nu ne abandonează, pentru că ne susțin. Dumnezeu să-i binecuvânteze ca să continue să ne aloce acești bani.”

În data de 9 iunie 2022, locuința unui cetățean moldovean a fost percheziționată într-un dosar privind propagarea războiului și acțiuni îndreptate spre ațâțarea vrajbei și dezbinării naționale. A doua zi, pagina Gagauznews a relatat că Nicolai Costîrchin, pe atunci redactor la Gagauznew, a fost citat pentru interogatoriu. În înregistrarea audio publicată de Ministerul Afacerilor Interne, un bărbat poate fi auzit descriind un scenariu în cazul în care „ai noștri vor veni”.

NICOLAI COSTÎRCHIN, editor al Gagauznews: Opțiunea unu – vor veni ai noștri. Iar când vor veni, vor spune: „Ce naiba! Moldovenii nici măcar nu se pot apăra singuri. Din moment ce sunteți atât de pro-ruși, de ce nu v-ați apărat măcar punctul de vedere?”. Așa că, în cele mai înalte eșaloane ale puterii ruse, a început încet, cum îi zic ei, să cadă niște capete și să se pună altele în locul lor, pentru ca operațiunea specială să fie eficientă.

La o zi după percheziții și publicarea înregistrării audio, Nicolai Costîrchin a recunoscut că a fost citat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

NICOLAI COSTÎRCHIN, editor al Gagauznews: Vor exista, să spunem, anumite încercări, cel mai probabil, eu presupun, aceasta este judecata mea de valoare, de a mă prezenta că sunt vinovat de ceva, sunt acuzat de incitarea la ură și instigare la acțiuni militare.

În martie 2022, pe canalul Telegram al Gagauznews apare un video în care Nicolai Costîrchin și jurnalistul rus Alexander Malkevich vorbesc despre Moldova. Din spusele lui Malkevich, se înțelege că țara noastră este amenințată de unirea cu România și că Occidentul reprezintă un pericol pentru Moldova.

ALEXANDR MALKEVICH, jurnalist rus: Va fi organizat un referendum sub amenințarea armei, iar Moldova va deveni parte a României până la sfârșitul anului. Apoi, ca și consecință – NATO, baza NATO și așa mai departe. Acesta este un plan absolut confortabil pentru figurile occidentale.

Am încercat să-l contactăm pe Nikolai Costîrchin de două ori, scriindu-i un mesaj pe Facebook. Prima dată a spus că refuză dialogul indiferent de subiect. A doua oară, Costîrchin a ignorat întrebarea dacă este sau nu vizat în vreo cauză penală. El a menționat doar că această informație este veche, de trei ani, și a evitat întrebările de precizare. O altă încercare de a-i scrie un mesaj lui Costîrchin a eșuat. În messenger apare mențiunea că acum utilizatorul nu folosește aplicația. Am vrut să vorbim despre activitățile NAȘ cu Victor Petrov, așa că am mers la Comitetul Executiv. În clădirea instituției accesul ne-a fost blocat de un paznic care s-a comportat agresiv și ne-a interzis să filmăm.

Paznic: Lasă camera deoparte!, îți spun eu.

Reporter: De ce?

Paznic: Am spus să lăsați aparatul deoparte.

Operator: Nu mă atingeți.

Paznic: Du-te afară! Pune camera deoparte! Întoarce-o în partea cealaltă!

Operator: De ce îl atingeți?

Paznic: Am spus să o întoarceți în partea cealaltă.

Operator: De ce?

Paznic: Acum va veni poliția și veți da explicații.

Reporter: Bine.

Paznic: Da.

Pe lângă toate acestea, paznicul a chemat un ofițer de securitate, iar acesta din urmă a sunat la serviciul 112. Totul pentru ca noi să părăsim clădirea Comitetului Executiv și să nu mai filmăm. Polițiștii ne-au permis să filmăm, dar Petrov nu era la serviciu. La indicația paznicului, am lăsat datele noastre de contact, dar nimeni nu ne-a contactat. O săptămână mai târziu, am fost, din nou, la Comitetul Executiv. Am fost rugați să așteptăm, fără să ni se permită să intrăm în clădire, mai departe de holul de lângă intrare.

– Permisiune să filmați aveți?

– Ne-am înscris acum o săptămână și încă nu am fost sunați. L-am telefonat și pe el, și pe secretara lui, a trecut mai bine de o săptămână și nu ne-a răspuns nimeni. Așa că am venit să vedem dacă îl putem găsi aici.

– Așteaptă o secundă. Așteaptă, voi raporta. El nu este încă acolo. Au spus: „Așteptați!”.

Am încercat, în mod repetat, să-l contactăm pe Petrov la telefon. La început, apelurile au fost preluate de o tânără care s-a prezentat drept asistenta lui, dar, în scurt timp, a încetat și ea să mai răspundă.

– Bună ziua, pot să vorbesc cu Victor Petrov?

– Sunați-l puțin mai târziu. Probabil, e ocupat. A fost redirecționat către mine, iar eu sunt asistenta lui.

– Când mă veți suna înapoi?

– Sunați mai târziu pentru a concretiza.

Pentru a vorbi cu Petrov, dar și alți reprezentanți ai organizației sale, am mers la sediul NAȘ. La biroul organizației, ne-am întâlnit cu Ivan Uzun – administratorul NAȘ.

IVAN UZUN, administratorul NAȘ: Probabil știți, deja, că suntem o organizație caritabilă și că suntem implicați într-o cauză nobilă și nu avem nevoie de publicitate din partea jurnaliștilor sau de anti-publicitate. Și pentru a evita să fiu atras în orice schemă politică sau altceva, refuz să dau explicații în fața camerei.

Potrivit lui Ivan Uzun, decizia de a refuza să răspundă la întrebările noastre a fost luată în cadrul unei ședințe cu colegii.

IVAN UZUN, administratorul NAȘ: Am avut o întâlnire colegială cu partenerii noștri și nu avem nevoie de servicii jurnalistice.

Reporter: Acestea nu sunt servicii, avem câteva întrebări.

IVAN UZUN, administratorul NAȘ: Puteți pune întrebări altcuiva. Oamenii vin aici pentru ajutor.

Am cerut comentarii și cofondatorilor. Printre aceștia, se numără Stepan Cara, actualul viceprimar al orașului Comrat. Cara a declarat că nu are informații despre cine finanțează NAȘ. Potrivit lui, a lucrat în cadrul organizației doar timp de un an.

Reporter: În ceea ce privește sponsorii care au oferit asistență organizației pentru care ați lucrat, erau rezidenți ai Găgăuziei, Moldovei sau rezidenți ai altor țări?

STEPAN CARA, cofondator al NAȘ: Aceștia erau locuitori ai orașului nostru, locuitori ai Găgăuziei, care au adus, să spunem, lucruri, aceleași măști, halate de unică folosință. Acesta este un ajutor care nu costă mult, dar la acel moment chiar și acest ajutor ieftin era necesar. Nu pot spune în mod specific că a fost de la întreprinderi sau este vorba de sursele unui om de afaceri.

Potrivit lui Stepan Cara, atunci când au creat NAȘ, nu au intenționat să folosească organizația în scopuri politice. El este împotriva acestei practici.

STEPAN CARA, cofondator al NAȘ: Nu sunt de acord cu utilizarea acestui tip de organizație în scopuri politice, deoarece contravine opiniilor unor persoane care pot avea alte opinii politice. Prin urmare, cred că acest lucru nu ar trebui să se întâmple.

Reporter: De ce nu mai lucrați la NAȘ?

STEPAN CARA, cofondator al NAȘ: Pandemia trecuse, vârful cel mai înalt se diminuase deja, ca să spun așa. În principiu, nu era nevoie să mai fiu parte.

L-am contactat pe un alt cofondator al NAȘ, Ruslan Garbalî. El a explicat că organizația există pe banii sponsorilor din străinătate.

RUSLAN GARBALÎ, cofondator al NAȘ: În cinci ani a existat mult ajutor, mult ajutor.

Reporter: Vă ajută cineva, vreun sponsor?

RUSLAN GARBALÎ, cofondator al NAȘ: Desigur, este vorba de oamenii noștri, de cei care locuiesc în străinătate, care au afaceri, care își dau seama că, în prezent, acasă, mulți oameni au nevoie de ajutor.

Întrebările de clarificare despre finanțarea NAȘ, Garbalî le-a interpretat drept o provocare și a întrerupt discuția.

RUSLAN GARBALÎ, cofondator al NAȘ: V-am spus de trei ori, sunt voluntari. Câți dintre voi sunteți angajați, câți dintre voi lucrați, câți dintre voi sunteți plătiți? Asta e o provocare. Mulțumesc, la revedere!

Garbalî a acceptat, ulterior, să continuăm discuția. Am convenit să ne întâlnim în parcul central din Comrat, lângă biserică dar, la ora stabilită, Garbalî ne-a invitat în clădirea din fața bisericii. Când ne-am apropiat de locul indicat, am văzut că era biroul blocului politic „Victorie”. La întâlnire, Garbalî a spus că trebuie să se consulte cu colegii săi. Am filmat conversația cu o cameră ascunsă.

RUSLAN GARBALÎ, cofondator al NAȘ: Atunci când colegii mei vor decide cine poate da un interviu despre Centrul Comunitar Anticriză, atunci vom da. Nu am vrea să intrăm în istorii neplăcute.

După cum am menționat deja, Petrov a devenit în octombrie 2021 deputat al Adunării Populare – aceasta este prima sa experiență în politică. La momentul depunerii declarației de avere și interese personale în calitate de candidat, Petrov era director al unei companii turistice cu capital străin – TezTour SRL. De asemenea, în declarația sa de avere pentru anul 2021, Petrov a indicat o cotă de 50% în compania de transport Toligma Lux SRL și o cotă de 50% în compania de turism Damla Tur SRL. Este de remarcat faptul că, în 2020, compania Damla Tur SRL era lichidată, dar în 2021 a apărut în declarația lui Petrov. Soția lui Petrov deținea o cotă de 45% în Lanius Trading GmbH, cu sediul în Germania.

În ultima sa declarație de avere și interese personale pentru 2024, Petrov a indicat că deținea cote în trei societăți, în prezent lichidate, și într-o întreprindere individuală. Pe Ruslan Garbalî și Stepan Cara îi leagă aceleași mișcări sociale, conduse de Nicolai Dudoglo, fost deputat din partea Partidului Democrat din Moldova. În diferite perioade, Stepan Cara era prezentat ca fiind coordonator al NAȘ la Comrat, ca reprezentant al conducerii NAȘ și, pur și simplu, ca activist. În același timp, el a fost consilier municipal la Comrat. Acum câțiva ani, Cara a fost șeful aripii de tineret a mișcării „Devlet”, precum și șeful mișcării „Unitate pentru viitor” – aceasta este aripa de tineret a mișcării „Noua Găgăuzie”. Ruslan Garbalî s-a alăturat NAȘ, după ce a demisionat din funcția de director al Chișinău-Gaz unde lucrase timp de doi ani și jumătate. La momentul înființării NAȘ, Garbalî era membru al Adunării Populare, fiind ales cu sprijinul PSRM, din care făcea parte pe atunci. Înainte de a se alătura NAȘ, Garbali a fost coordonatorul filialei organizației „Noua Găgăuzie” din raionul Ceadîr-Lunga, precum și unul dintre inițiatorii mișcării „Devlet”, fondată de Nicolai Dudoglo. Cât despre Nicolai Dudoglo, acesta, ca și Victor Petrov, a candidat la funcția de bașcan în 2023. Iar după turul doi, Dudoglo împreună cu susținătorii lui Șor au participat la un miting în susținerea lui Guțul. Dar să revenim la Victor Petrov. Pe lângă NAȘ, Petrov conduce mișcarea „Uniunea Populară din Găgăuzia”, care a fost fondată în iulie 2022. La acea vreme, Petrov era deja deputat al Adunării Populare. La primul congres, el a declarat că suveranitatea Moldovei a fost amenințată de UE și NATO.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Țara este împinsă în UE și NATO, ceea ce amenință direct suveranitatea și independența Republicii Moldova. Trăiască Găgăuzia! Trăiască Moldova! Trăiască Rusia!

Declarațiile despre apropierea Găgăuziei de Rusia nu s-au oprit aici. În martie 2023, când începea înregistrarea candidaților la funcția de bașcan, Petrov a mers la Kazan pentru a se întâlni cu liderul Tatarstanului, Rustam Minnikhanov. O lună mai târziu, Minnikhanov urma să viziteze Comratul, la invitația lui Petrov. El era așteptat la un eveniment la care s-au adunat, printre alții, susținătorii lui Petrov. Evenimentul a fost prezentat drept Congresul diplomației populare „Prietenia popoarelor 2023”. Autoritățile moldovenești nu l-au lăsat pe Minnikhanov să intre în Moldova și i-au cerut șefului Tatarstanului să se abțină de la interferența în afacerile interne ale țării. Este important de menționat că Minnikhanov susține invazia Rusiei în Ucraina. Până în ianuarie 2023, Tatarstanul cheltuise 2,5 miliarde de ruble pentru război, lucru pe care Minnikhanov i l-a raportat personal lui Putin. La trei luni după încercarea eșuată a lui Minnikhanov de a intra în Găgăuzia, organizația lui Petrov – „Uniunea Populară a Găgăuziei” și-a anunțat sprijinul pentru partidul „Renaștere”.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Trebuie să fim parte a guvernării. Consider că singura modalitate de a influența procesele este să devenim parte a unei forțe politice.

În aprilie 2024, partidul „Renaștere” a aderat la blocul politic „Victorie”, anunțat de oligarhul fugar, Ilan Șor, la Moscova. Iar cu două luni mai devreme, Uniunea Europeană l-a inclus pe Petrov în lista sancțiunilor. Documentul semnalează că Petrov „răspândește dezinformări, incită la violență și frică în rândul găgăuzilor din Moldova”, care s-ar fi speriat de posibila pierdere a autonomiei din cauza puterii de la Chișinău. Și se mai observă că sprijinul politic al lui Petrov este asigurat de Ilan Șor care este, la fel, inclus în lista de sancțiuni a UE. În data de 25 octombrie 2024, Victor Petrov a publicat un video în care a declarat că, mai devreme în aceeași zi, au avut loc percheziții în locuința sa din Comrat și în cea a soției sale din Chișinău. Acest lucru s-a întâmplat după ce organele de drept au raportat percheziții la o companie de telemarketing din Chișinău și la administratorul acesteia, suspectat de spălare de bani și evaziune fiscală de aproape 18 milioane de lei. Am întrebat Procuratura Generală dacă perchezițiile au legătură cu Victor Petrov, soția acestuia și companiile cu care aceștia sunt conectați. Procuratura ne-a răspuns că, în acest moment, nu poate oferi alte informații decât cele menționate în comunicat. La 26 martie 2025, la Comrat, a avut loc un miting împotriva reținerii bașcanului Evghenia Guțul, unde ne-am întâlnit cu Victor Petrov și ne-am apropiat pentru a-i adresa câteva întrebări. Doi tineri, însă, ne-au blocat accesul spre el.

Reporter: Domnule Petrov, bună ziua. Ce s-a întâmplat? De ce stați în fața mea? Trebuie să vorbesc cu domnul Petrov. Bună ziua, în sfârșit.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Acum trebuie să citesc declarația Comitetului Executiv. Să o discutăm altă dată.

Ulterior, Petrov ne-a invitat în biroul său din clădirea Comitetului Executiv. În timpul interviului, el a declarat că s-a întâlnit în Israel cu Șor.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Am zburat în Israel cu Alexandr Suhodolski, Vasile Bolea și susținătorii mei, unde am avut o întâlnire cu domnul Șor.

Potrivit lui Petrov, după ce echipa sa a primit ce a meritat în urma alegerilor, el nu mai lucrează cu Șor.

Reporter: Continuați să colaborați, să comunicați cu Ilan Șor?

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Nu.

Reporter: De când nu mai colaborați?

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Și nu am colaborat prea mult, adică, au existat acorduri și asta e tot.

Reporter: Ați spus că ați zburat în Israel.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Da, am zburat în Israel.

Reporter: Și după aceea.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: După – detalii tehnice. Gata, am luat ceea ce echipa noastră a meritat în urma alegerilor, pentru că reprezentăm interesele susținătorilor noștri. Ne construim singuri strategia.

Petrov neagă orice legătură cu Șor și se întreabă de ce a fost inclus în lista de sancțiuni.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Înțeleg că există legături criminale și există legături, de exemplu… să suni, să felicit cu ocazia zilei de 23 februarie sau alte sărbători. Ei bine, ce fel de legătură este asta? Este o infracțiune doar să stai și să bei o bere? Nu este o crimă. Sau să fii de acord cu unele decizii politice? Cred că nu este o crimă.

Petrov a confirmat că a fost deschis un dosar penal împotriva sa după percheziții. Potrivit acestuia, el este suspectat că a influențat un grup de persoane să spele bani, dar își neagă vinovăția. Petrov a încercat, de asemenea, să demonstreze faptul că nu a folosit logo-ul NAȘ în campania electorală, dar a constatat el însuși acest lucru în timp ce se uita la fotografii pe internet.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: „Voința poporului”, da, există un logo-ul NAȘ, dar nu știu a cui este această imagine, trebuie să verific sursa.

Reporter: Dumneavoastră ați făcut aceste fotografii?

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Nu, bineînțeles că nu. Doar nu o să stau și o să-mi fac poze. Nu, bineînțeles că nu.

Reporter: Și nu l-ați comandat?

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Nu l-am comandat.

În ceea ce privește declarațiile despre destabilizare, Petrov dă asigurări că el și echipa sa și-au revizuit retorica și încearcă acum să fie mai precauți.

VICTOR PETROV, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, fondator al NAȘ: Declarațiile care au fost făcute în acea perioadă de timp au fost relevante pentru acea perioadă de timp. Din momentul în care situația din lume s-a schimbat, eu și echipa mea am devenit foarte reținuți în declarațiile noastre, pentru a nu destabiliza cu adevărat situația.

Între timp, UE a extins sancțiunile împotriva persoanelor care „destabilizează situația din Republica Moldova”. Lista sancțiunilor o include pe Evghenia Guțul, un alt adjunct al acesteia – Ilia Uzun, consilierul pentru relații publice și media – Mihail Vlah și șeful adjunct al Departamentului de relații externe – Iurie Kuznețov. Guțul este, de asemenea, pe lista de sancțiuni a SUA. Acest fapt nu o deranjează pe bașcanul Găgăuziei. Pentru Guțul, este un indicator al drumului corect.

EVGHENIA GUȚUL, bașcan al UTA Găgăuzia: Faptul că suntem acolo, dovedește doar că suntem pe drumul cel bun și că partidul de guvernământ se teme de noi, iar politicieni ca noi sunt acuzați pe nedrept.

Organizația NAȘ a căzut și ea sub incidența „sancțiunilor”, dar că în Moldova. Pe 11 septembrie 2024, Ministerul Justiției a inițiat procesul de lichidare forțată a organizației prin intermediul instanței de judecată. Motivul, aceasta nu a prezentat un raport anual privind activitățile sale. Cazul este în curs de examinare.