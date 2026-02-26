Ultima repriză judiciară Simion vs Șalaru. Va fi sau nu rupt lanțul de pierderi

Liderul AUR, George Simion, a contestat în instanța supremă hotărârea Curții de Apel Centru, din octombrie 2025, prin care care s-a menținut decizia nevaforabilă în privința sa, în litigiul împotriva fostului ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru. O cerere ân acest sens a fost depusă de avocatul politicianului român marți, 24 februarie. Simion cere dezmințirea unor afirmații făcute de Șalaru, într-un interviu pentru presa din România, din care reiese că liderul AUR s-ar fi întâlnit cu un reprezentant al FSB-ului la Cernăuți, în 2011. Reclamantul a cerut o despăgubire morală de 1 leu.

Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru, a declarat, într-un interviu pentru presa din România, că George Simion ar fi avut o întâlnire cu șeful Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). n„Era perceput ca un unionist din România, așa l-am perceput eu. A fost un mare șoc când a fost expulzat din Republica Moldova și nu am înțeles de ce. Cum poți expulza un om care este unionist, un prieten al Moldovei? Fiind deputat, m-am întâlnit cu directorul SIS și l-am întrebat cum poate să-l expulzeze. Mi-a spus că a coordonat totul cu serviciile românești. Mi-a spus că George Simion era urmărit de mai mulți ani de serviciile de securitate moldovenești și ucrainene. Au aflat că George Simion s-a întâlnit cu un reprezentant FSB la Cernăuți în 2011 și că acțiunile lui George Simion nu sunt cele pe care le credem noi. El a spus că în Moldova, Djordje Simion se întâlnea des cu Marc Tcaciuc, care era un om al serviciilor rusești. […] Eu nu cunoșteam documentele și mă bazez pe ceea ce mi-a spus atunci directorul SIS, care era foarte bine informat”, a declarat Anatol Șalaru, pentru sursa citată.

De altă parte, reprezentanții partidului AUR au declarat că George Simion este o persoană publică cu o reputație ireproșabilă, ceea ce ar pune la îndoială declarațiile fostului ministru.

În februarie 2024, Completul Colegiului civil al Curţii de Apel Centru, format din judecătorii Victoria Sîrbu, Veronica Negru şi Angela Braga, a respins cererea lui George Simion, partid înregistrat și la Chișinău, împotriva Inspectoratului Național pentru Migrație. Simion cere în instanță anularea deciziei din septembrie 2023, prin care i-a fost prelungit cu încă cinci ani statutul de persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova.