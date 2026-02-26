În ultima duminică din martie Republica Moldova va trece la Ora de vară

De către

Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ultima duminică din martie se va trece la ora de vară. În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00, informează provincial.md.

Menținerea acestui sistem permite alinierea la practica statelor membre ale Uniunea Europeană, un aspect important într-o societate modernă, în care activitățile economice, transportul, comunicațiile și serviciile digitale trebuie să fie sincronizate.

Pentru cetățeni și mediul de afaceri nu intervin schimbări.

Prin această decizie este asigurată continuitatea, stabilitatea și o bună coordonare cu spațiul european.