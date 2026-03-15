De la 1 aprilie 2026, se măresc alocațiile lunare de stat pentru veteranii de război

 Alocațiile lunare de stat pentru veteranii de război se vor majora începând cu 1 aprilie., informează provincial.md. Astfel, mărimea alocației pentru veteranii de război și membrii familiilor veteranilor căzuți la datorie va crește până la 2044 lei, iar în cazul persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, alocația lunară va constitui 2 973 lei.

Reamintim că alocația lunară de stat pentru veteranii de război și membrii familiilor acestora a crescut de la 500 de lei în anul 2021 la 1 914 lei începând cu 1 ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o majorare de 282,8%. După indexarea programată pentru 1 aprilie, cuantumul alocației va constitui 2 044 lei.

În același timp, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, alocația a fost majorată la 2 784 lei, comparativ cu 550–800 lei în anul 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 384,17%. După indexarea din 1 aprilie, alocația va constitui 2 973 lei.

Pe 11 martie curent, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat și alocațiilor pentru merite deosebite față de stat veteranilor de război, care reglementează, într-un act normativ unic, procesul de stabilire și plată a celor două tipuri de alocații, pentru a facilita aplicarea corectă și uniformă a legislației în domeniu.

„Prin această măsură, Guvernul își reafirmă recunoștința pentru sacrificiul și devotamentul veteranilor de război, care au contribuit semnificativ la apărarea independenței, suveranității și valorilor fundamentale ale statului de drept.”, a declarat Secretarul general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Pîslaru.


