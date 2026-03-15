Tarifele pentru evacuarea deșeurilor ar putea crește la Soroca

Locuitorii municipiului Soroca ar putea plăti mai mult pentru evacuarea deșeurilor menajere. Primăria municipiului Soroca a lansat spre consultări publice un proiect de decizie privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de ÎM „Direcția Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”, iar cetățenii sunt invitați să participe la ele înainte ca subiectul să fie examinat de Consiliul municipal.

Consultările publice privind acest proiect vor avea loc miercuri, 8 aprilie 2026, la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca. După această etapă, proiectul de decizie urmează să fie discutat și examinat în cadrul ședinței Consiliului municipal Soroca.

În prezent, tarifele pentru evacuarea deșeurilor, aprobate în anul 2024 și aplicate până în prezent, sunt următoarele:

Persoane fizice: 24,40 lei pentru o persoană

Agenți economici: 380,94 lei pentru 1 m³

Instituții publice: 308,79 lei pentru 1 m³

Evacuare realizată de sine stătător de consumatorii noncasnici: 175,25 lei pentru 1 m³

Proiectul de decizie propune majorarea tarifelor pentru serviciile de colectare, transport și evacuare a deșeurilor, după cum urmează:

Consumatori casnici (case la sol și apartamente): 26,78 lei pentru o persoană

Consumatori noncasnici (agenți economici): 412,92 lei pentru 1 m³

Consumatori noncasnici (instituții publice): 341,43 lei pentru 1 m³

Deșeuri transportate de sine stătător de agenți economici: 193,35 lei pentru 1 m³

Dacă proiectul va fi aprobat, tarifele vor crește în felul următor:

Persoane fizice: majorare cu 2,38 lei pentru o persoană

Agenți economici: majorare cu 31,98 lei pentru 1 m³

Instituții publice: majorare cu 32,64 lei pentru 1 m³

Evacuare de sine stătător (agenți economici): majorare cu 18,10 lei pentru 1 m³

Astfel, cea mai mare creștere este propusă pentru instituțiile publice și agenții economici, unde tarifele ar putea crește cu peste 30 de lei pentru fiecare metru cub de deșeuri evacuat.

În cazul în care proiectul va fi aprobat de Consiliul municipal Soroca, noile tarife vor intra în vigoare după adoptarea deciziei și publicarea acesteia în Registrul de Stat al Actelor Locale.