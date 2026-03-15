Tarifele pentru evacuarea deșeurilor ar putea crește la Soroca

De către
OdN
-
0
194

Locuitorii municipiului Soroca ar putea plăti mai mult pentru evacuarea deșeurilor menajere. Primăria municipiului Soroca a lansat spre consultări publice un proiect de decizie privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de ÎM „Direcția Gospodăriei Locativ-Comunale Soroca”, iar cetățenii sunt invitați să participe la ele înainte ca subiectul să fie examinat de Consiliul municipal.

Consultările publice privind acest proiect vor avea loc miercuri, 8 aprilie 2026, la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca. După această etapă, proiectul de decizie urmează să fie discutat și examinat în cadrul ședinței Consiliului municipal Soroca.

DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor

În prezent, tarifele pentru evacuarea deșeurilor, aprobate în anul 2024 și aplicate până în prezent, sunt următoarele:

  • Persoane fizice: 24,40 lei pentru o persoană
  • Agenți economici: 380,94 lei pentru 1 m³
  • Instituții publice: 308,79 lei pentru 1 m³
  • Evacuare realizată de sine stătător de consumatorii noncasnici: 175,25 lei pentru 1 m³

Proiectul de decizie propune majorarea tarifelor pentru serviciile de colectare, transport și evacuare a deșeurilor, după cum urmează:

  • Consumatori casnici (case la sol și apartamente): 26,78 lei pentru o persoană
  • Consumatori noncasnici (agenți economici): 412,92 lei pentru 1 m³
  • Consumatori noncasnici (instituții publice): 341,43 lei pentru 1 m³
  • Deșeuri transportate de sine stătător de agenți economici: 193,35 lei pentru 1 m³

Autospecialele DGLC tot mai uzate, una s-a răsturnat la Soroca Nouă

Dacă proiectul va fi aprobat, tarifele vor crește în felul următor:

  • Persoane fizice: majorare cu 2,38 lei pentru o persoană
  • Agenți economici: majorare cu 31,98 lei pentru 1 m³
  • Instituții publice: majorare cu 32,64 lei pentru 1 m³
  • Evacuare de sine stătător (agenți economici): majorare cu 18,10 lei pentru 1 m³

Astfel, cea mai mare creștere este propusă pentru instituțiile publice și agenții economici, unde tarifele ar putea crește cu peste 30 de lei pentru fiecare metru cub de deșeuri evacuat.

În cazul în care proiectul va fi aprobat de Consiliul municipal Soroca, noile tarife vor intra în vigoare după adoptarea deciziei și publicarea acesteia în Registrul de Stat al Actelor Locale.


Articolul precedentMeteo, 15 martie 2026: probabilitatea unor precipitații este zero și va fi cald
Articolul următorDe la 1 aprilie 2026, se măresc alocațiile lunare de stat pentru veteranii de război
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.