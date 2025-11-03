De astăzi ne putem înregistra online pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025-2026

Începând de luni, 3 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026, comunică moldpres.md

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, compensațiile pentru căldură vor fi oferite în formă monetară, iar cele universale pentru consumul de energie electrică vor fi reflectate direct în facturi.

Valoarea compensației se calculează individual, prin sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”, în funcție de veniturile gospodăriei, numărul de persoane, statutul acestora (persoane cu dizabilități, copii, pensionari, studenți, șomeri) și tipul sursei principale de încălzire.

Consumatorii casnici pot beneficia de compensații dacă încălzesc gospodăria pe bază de gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solid, precum lemne, cărbuni, pelete sau brichete.

Pentru întrebări privind procesul de înregistrare, cetățenii pot apela numărul gratuit 0 8000 5000.

Programul „Ajutor la contor” oferă, pentru al patrulea an consecutiv, compensații la energie gospodăriilor vulnerabile, pentru perioada noiembrie-martie. În sezonul rece 2024-2025, autoritățile au alocat un buget de 2,69 miliarde de lei, dintre care 1,15 miliarde de lei au fost oferite de țările partenere, preponderent membre ale Uniunii Europene. În total, peste 760.000 de familii, adică aproximativ 1,4 milioane de persoane, au beneficiat de sprijin financiar în sezonul anterior.

De asemenea, toate familiile din țară beneficiază, pe parcursul întregului an, de compensații la energia electrică pentru a acoperi creșterile de tarif aplicate iarna trecută. Compensațiile acoperă diferența dintre prețul reglementat și prețul de referință, până la un plafon maxim de 1,84 lei/kWh, aplicabil cantității de energie consumate lunar, care nu depășește 110 kWh pentru un loc de consum. Potrivit autorităților, această cantitate reprezintă aproximativ 80% din consumul mediu lunar de electricitate pentru o familie. Ajutorul este oferit tuturor gospodăriilor, indiferent dacă s-au înscris sau nu în sistemul de compensații.

Până la sfârșitul anului 2025, compensațiile pentru energia electrică se acordă direct în factură.