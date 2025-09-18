Cursul valutar pentru 18 septembrie 2025: Euro și dolarul în scădere

Banca Națională a Moldovei a publicat astăzi, 18 septembrie 2025, cursul oficial al monedelor străine. Datele arată că leul moldovenesc s-a întărit ușor în raport cu euro, dolarul și alte valute importante.

Euro a coborât la 19,48 lei, iar dolarul american se tranzacționează cu 16,46 lei. Și lira sterlină a înregistrat o scădere, fiind cotată la 22,46 lei. Leul românesc valorează astăzi 3,84 lei moldovenești, iar hrivna ucraineană se menține sub pragul de 40 de bani.

Tendința descendentă a valutelor străine poate fi avantajoasă pentru cei care primesc transferuri din afara țării și schimbă valută în lei. În schimb, moldovenii care intenționează să cumpere euro sau dolari pentru călătorii ori economii vor scoate ceva mai mult din buzunar.

Astfel, leul moldovenesc continuă să își păstreze stabilitatea, chiar dacă evoluțiile de pe piețele internaționale pot aduce în orice moment schimbări bruște.