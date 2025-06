Cunoașteți povestea lui Yerie Mary, o tânără originară din Africa, care se simte bine în R. Moldova / Video

Yerie Mary s-a născut în orașul Freetown, din Sierra Lione, o țară situată în Africa de Vest, pe coasta Oceanului Atlantic. De 5 ani locuiește în Republica Moldova. Până a ajunge aici, a avut o viață cu totul diferită.

YERIE MARY KAMARA PAGLIONE fondatoarea Proiectului „African Fashion Show for Charity”: Sunt o fată de oraș.Tatăl meu a fost ofițer militar și am absolvit o școală primară militară, am plecat la un gimnaziu militar. După care, m-am înscris la un colegiu de educație și tehnologie, unde am studiat domeniul bancar și managementul financiar. Iar după ce am absolvit, am început să lucrez la o bancă.

A lucrat 5 ani la o bancă comercială din Sierra Lione. După care, a muncit la o companie de telefonie mobilă, apoi, la o agenție de turism. Este căsătorită cu un italian, iar împrejurările au făcut să ajungă în Republica Moldova.

YERIE MARY KAMARA PAGLIONE fondatoarea Proiectului „African Fashion Show for Charity”: Îmi place să îmi asum riscuri și să încerc să învăț lucruri noi. Când m-am mutat în Republica Moldova, am vrut să mă odihnesc și să nu fac nimic, pentru că am lucrat 15-16 ani după absolvirea colegiului. Mutându-mă într-o țară nouă, nu a fost dificil, dar straniu pentru mine.

Aici, Yerie Mary a decis să inițieze Proiectul „African Fashion Show for Charity”, atât pentru un scop social, cât și pentru a aduce mai aproape de noi cultura de unde vine.

YERIE MARY KAMARA PAGLIONE fondatoarea Proiectului „African Fashion Show for Charity”: Mereu am iubit moda. Pot face ceea ce îmi place și în același timp, pot ajuta oamenii nevoiași. În primul rând, proiectul este pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, iar în al doilea rând, pentru a promova cultura africană în R. Moldova. Arareori vezi africani pe aici. Unicii pe care îi puteai vedea erau băieții care joacă fotbal la cluburi precum Academia „Zimbru”. Ieșind afară, oamenii se uită la tine, te privesc insistent. Am zis că trebuie să fac ceva pentru a educa lumea. R. Moldova este o țară mică, la fel ca patria mea Sierra Lione. Majoritatea oamenilor nu cunosc multe despre cultura africană. Cu un pic de educație, cred că oamenii vor fi mai toleranți.

LARA MORARU partenera Proiectului „African Fashion Show for Charity”: Noi cu Yerie… fiind ambele intr-un club de femei din Moldova… ne-am cunoscut. I-am povestit despre ce faceam… ea voia sa faca altceva… un fashion show… caritabil.

Chiar dacă este la mii de kilometri distanță de casă, Yeri s-a acomodat rapid. Îi plac bucatele, locurile frumoase și tradițiile noastre.

YERIE MARY KAMARA PAGLIONE fondatoarea Proiectului ,,African Fashion Show for Charity”: Suntem o familie mixtă, căci soțul meu e italian. Eu înțeleg aceste lucruri. Sunt o persoană deschisă și pot mânca orice. La început eram un pic sceptică, dar am încercat câteva bunătăți moldovenești. Am un fel de bucate preferate, și anume sarmalele. Probabil, pentru că sunt făcute din orez, iar orezul este o mâncare populară în Sierra Lione. Prefer sarmalele împletite din frunză de viță-de-vie, ce au un gust mai bogat. Am o vecină alături, o doamnă plăcută, care face sarmale pentru mine și copiii mei. Apreciez asta, ea e ca o mamă pentru mine, aici.

În 2026, Yerie Mary planifică să plece din Republica Moldova, după ce va organiza ediția finală a Proiectului „African Fashion Show for Charity”. Dar promite că va reveni, pentru că oamenii de aici au un loc aparte în sufletul ei.

YERIE MARY KAMARA PAGLIONE fondatoarea Proiectului „African Fashion Show for Charity”: Motivul pentru care am făcut acest proiect este pentru a avea ceva ce să mă lege de R. Moldova. Chiar dacă plec, voi reveni aici. Reporter: Anatol Fornea Imagine: Roman Bahnă