Soroca fără cazuri de gripă sezonieră și COVID-19 în ultimele zile

În ultimele zile, la Soroca nu au fost raportate cazuri de COVID-19 sau de gripă sezonieră. Informația a fost confirmată de reprezentanți ai Spitalului Raional „Anatolie Prisacari”, care monitorizează constant situația epidemiologică din teritoriu.

Potrivit medicilor, în această perioadă numărul adresărilor la instituțiile medicale este unul redus, iar majoritatea pacienților se prezintă cu infecții respiratorii ușoare, specifice sezonului de toamnă. Specialiștii spun că lipsa cazurilor de COVID-19 și gripă se datorează faptului că oamenii au început să acorde mai multă atenție măsurilor de igienă și prevenirii îmbolnăvirilor.

Deși situația este una favorabilă, medicii recomandă populației să rămână precaută. În perioada următoare, odată cu scăderea temperaturilor, pot apărea din nou viroze sezoniere. Cetățenii sunt îndemnați să evite locurile aglomerate, să se alimenteze corect, să se odihnească suficient și, la primele simptome de boală, să se adreseze medicului de familie.