De Paști, numărul apelurilor la 112 crește cu până 20 la sută

În contextul sărbătorilor de Paști, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că va activa în regim non-stop, pentru a asigura preluarea și gestionarea apelurilor de urgență pe întreg teritoriul țării, comunică moldpres.md

Potrivit instituției, în această perioadă se înregistrează o creștere a numărului de apeluri de până la 20%. Pentru a face față fluxului sporit, operatorii 112 vor activa în ture, cu personal suplimentar, astfel încât fiecare solicitare să fie gestionată prompt.

Cetățenii pot apela numărul de urgență de pe telefonul mobil sau fix, pot transmite mesaje SMS sau pot utiliza aplicația mobilă 112MD.

Reprezentanții instituției fac apel către populație să utilizeze numărul 112 doar în situații reale de urgență, care necesită intervenția imediată a serviciilor specializate, precum ambulanța, poliția, pompierii sau salvatorii.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să sărbătorească în siguranță și să nu ezite să apeleze 112 atunci când viața, sănătatea, proprietatea sau mediul sunt în pericol.