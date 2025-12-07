Șefă de secție condamnată: mită de la 100 de lei la 150 de euro în halat, în cartela medicală sau în sertar

O șefă de secție din cadrul Spitalului raional Florești a fost condamnată pentru corupere pasivă și trafic de influență, după ce ani la rând a pretins și a primit bani de la pacienți pentru internări, examinări medicale și eliberarea actelor necesare obținerii gradului de dizabilitate. Decizia a fost pronunțată pe 5 decembrie 2025, la Judecătoria Soroca, sediul Florești.

Potrivit sentinței, faptele au fost comise repetat, iar inculpata și-a recunoscut integral vina. Aceasta a fost judecată în procedură simplificată, pe baza probelor acumulate în faza de urmărire penală.

Cum era solicitată plata

Dosarul arată un mecanism simplu, dar eficient: pacienții intrau în birou cu actele medicale, solicitau internarea sau o fișă de expertizare pentru dizabilitate, iar plata era percepută în mod informal. Sumele erau lăsate: pe masa de lucru, în cartela medicală, în buzunarul halatului sau direct în sertarul biroului. Banii au variat între 100 de lei și 150 de euro, în funcție de solicitare.

În unele situații, pacienții sau rudele lor au transmis banii în mod deschis, pentru a „urgenta” accesul la servicii medicale sau pentru internarea în spital timp de zece zile, cu eliberare ulterioară de certificat medical.

Documente semnate fără prezența pacienților

Procurorii au stabilit că, în numeroase episoade, au fost întocmite fișe medicale și acte de trimitere fără a avea loc examinări fizice. Semnăturile și ștampilele medicilor apăreau în documente, deși pacienții nu ajunseseră niciodată în cabinet.

În baza acestor fișe, mai mulți pacienți au obținut grad de dizabilitate. Fișele erau returnate persoanelor, care mergeau ulterior la instituțiile responsabile pentru emiterea certificatelor.

Recunoașterea vinovăției

În fața instanței, inculpata a declarat că își recunoaște faptele și regretă, solicitând să nu fie sancționată aspru. Judecătorul a consemnat că aceasta „recunoaște vina integral pe toate episoadele și îi pare rău de cele comise”. Apărătorul a susținut cererea de judecare în procedură simplificată, iar acuzatorul de stat nu s-a opus. Instanța a constatat că probele din dosar sunt suficiente pentru stabilirea vinovăției.

Cazul evidențiază vulnerabilitatea pacienților care, în lipsa accesului rapid la servicii medicale, sunt tentați să apeleze la plăți informale. Actele medicale emise fără examinare pot afecta stabilirea corectă a gradului de dizabilitate și pot genera costuri suplimentare pentru sistemul public. Fenomenul subminează încrederea în instituții, afectând atât pacienții, cât și profesioniștii corecți din sistemul sanitar.

Sentința urmează să fie pusă în executare potrivit Codului penal. Dosarul poate genera reverificări interne în cadrul spitalului, având în vedere că în acte apar semnături și ștampile ale altor medici, aplicate în lipsa pacienților.

Instanța a recunoscut inculpata vinovată și i-a aplicat o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2500 unități convenționale, ceea ce reprezintă 125.000 lei. În plus, a fost aplicată privarea de dreptul de a ocupa orice funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății și în subdiviziunile coordonate ale ministerului, pentru o perioadă de 2 ani.