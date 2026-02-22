Manager farmaceutic amendat cu 50 mii lei, coruperea un medic ca să prescrie medicamentele lor

Un manager de vânzări al unei companii farmaceutice a fost condamnat pentru corupere activă, după ce a oferit bani șefului Secției Neurologie din cadrul Spitalul Raional Florești pentru a prescrie pacienților anumite medicamente. Instanța a stabilit o amendă totală de 50.000 de lei, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Sentința a fost pronunțată la 18 februarie 2026 de Judecătoria Soroca, în cadrul unui dosar examinat în procedură simplificată. Potrivit hotărârii instanței, faptele au avut loc la 20 noiembrie 2024 și 17 decembrie 2024, în biroul șefului Secției Neurologie din cadrul spitalului raional.

În primul caz, managerul ar fi oferit 200 de lei pentru ca medicul să recomande și să prescrie pacienților medicamentele promovate de compania pe care o reprezenta. În al doilea episod, suma transmisă a fost de 150 de lei, în aceleași condiții. În înregistrările audio-video anexate la dosar apare dialogul dintre cei doi. La una dintre întâlniri, inculpatul a spus: „asta e pe luna, pe luna octombrie”, iar la cea de-a doua: „țineți, asta pe noiembrie”.

Probele au inclus înregistrări video, procese-verbale de percheziție și un carnețel cu înscrisuri ce indicau sume de bani asociate diferitelor denumiri comerciale. La 24 decembrie 2025, între procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție și inculpat a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. În instanță, acesta a declarat că înțelege învinuirea, își recunoaște vina și că a semnat acordul benevol, în prezența apărătorului.

Judecătorii au reținut că infracțiunile se încadrează la art. 325 alin. (1) Cod penal – corupere activă – și sunt considerate infracțiuni ușoare. Pentru fiecare episod a fost aplicată o amendă de 25.000 de lei, iar prin cumul, pedeapsa finală a fost stabilită la 50.000 de lei.

Instanța a precizat că, potrivit legii, condamnatul poate achita jumătate din amendă în termen de trei zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii, caz în care sancțiunea se consideră executată integral. Sentința este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

Anterior și medicul a fost condamnat, inclusiv pentru aceste fapte.

Cazul readuce în atenție vulnerabilitățile din sistemul de sănătate și influența intereselor comerciale asupra actului medical. Deși sumele implicate sunt relativ mici, mecanismul relevat de anchetă arată o practică prin care prescrierea medicamentelor poate fi influențată de stimulente financiare, cu potențial impact asupra pacienților și asupra concurenței loiale pe piața farmaceutică.

