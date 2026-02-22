Peste 600 de elevi de la un liceu din Florești vor studia în laboratoare moderne

Elevii Liceului „Miron Costin” din Florești au început să studieze științele reale – fizica, chimia, biologia și matematica, în laboratoare complet modernizate, dotate cu echipamente de ultimă generație.

Astfel, 661 de elevi de la această instituție de învățământ vor studia fizica, chimia și biologia în trei laboratoare moderne, iar matematica – într-o clasă special amenajată pentru învățare interactivă. Pentru ca elevii să aibă confiții optime de studii au fost alocați peste 150.000 de euro, sumă care a acoperit lucrările de renovare, mobilierul și echipamentele moderne de laborator.

Liceul „Miron Costin” este unul din cele 90 de școli model beneficiază de sprijin financiar și tehnic din partea Uniunii Europene și PNUD pentru laboratoare complet renovate și dotate.