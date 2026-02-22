Horoscop săptămânal: 23 februarie – 1 martie 2026

Cei care vin și pleacă din viața fiecăruia dintre noi ne ajută să aflăm lucruri noi despre propria persoană. În multe contexte în care te vei afla vei descoperi ce înseamnă acceptarea de sine necondiționată. A vorbi despre autenticitate cu persoane care nu cunosc acest mod de relaționare poate fi o pierdere de energie.

Te simți revoltată. Consideri că lumea din jur nu poate simți empatie nici măcar în situațiile în care acest lucru este primordial. Poate este vorba de mult mai mult decât de un sentiment profund și că nimeni nu ne învață asta. La birou sunt lucruri pe care trebuie să accepți că nu le poți controla așa cum ți-ai dori. Asta înseamnă asumare.

Ești mereu pregătită ca cei din jur să nu răspundă așa cum îți dorești inițiativelor pe care le ai. Indiferent de context, pentru tine este important să acționezi. Pui în balanță într-un mod eficient lucrurile, astfel încât întotdeauna să obții ceea ce îți dorești și te împlinește. Lasă loc de mai multă înțelegere și flexibilitate în comunicarea cu cei din jur!

În relația de cuplu, ai senzația că nu mai comunici la fel de bine cu partenerul. Din punctul tău de vedere, aceasta este principala voastră problemă. Chiar dacă vei încerca să inițiezi discuții lămuritoare în acest sens, totul se va solda cu și mai multă distanțare. Poate acum este momentul oportun de un nou început în plan personal.

Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă” din acest punct de vedere. Cei dragi au tendința de a te exploata din punct de vedere emoțional. Și o fac fără o intenție rea, ci doar pentru că tu le dai voie să o facă.

Lași loc de compromis chiar și în acele situații în care simți că lucrurile nu funcționează așa cum ți-ai dori. Evoluția ta din punct de vedere emoțional este vizibilă. Relațiile pe care le ai te împlinesc și îți oferă sens deoarece de multe ori încerci să nu mai faci presupuneri legate de acțiunile celorlalți.

Se pare că în această perioadă tulbure pentru tine la nivel profesional, la nivel energetic Venus îți controlează întreaga viață. Deciziile luate nu sunt dintre cele mai bune, iar acțiunile tale nu sunt în concordanță cu realitatea. Dacă ai nevoie de lucruri cu sens, încearcă să găsești în lucruri sensul care te împlinește!

Acționezi în pripă și o faci constant. În aceste condiții, starea ta de echilibru este foarte ușor de zdruncinat. Maniera în care alegi să vorbești despre anumite persoane denotă respect și loialitate. Indiferent de acest lucru, este posibil ca cei din jur să nu îți ofere aceleași lucruri. Interesele tale în această perioadă sunt doar cele de ordin familial.

Ești ușor arogantă atunci când interacționezi cu cei din jur. Sunt persoane în jurul tău care nu vor agrea această atitudine. La birou ai parte de un fel de libertate pe care nu o vei găsi niciodată alături de cei dragi. Tot ceea ce contează este să găsești un echilibru între cele două sectoare. Fericirea stă, de cele mai multe ori, în lucruri simple.

Chiar dacă modul în care vei răspunde provocărilor poate fi catalogat ca fiind unul neconvențional, nu vrei să dai explicații pentru comportamentul tău. Te simți cu adevărat susținută de câteva persoane importante pentru tine și asta va face diferența. În sfârșit, te simți capabilă să îți asumi riscuri pe care altădată le-ai fi ignorat.

Astrele își „revarsă” toată energia asupra zodiei tale. În plan profesional, resimți nevoia de a te face remarcată, cu orice preț. Dar ce să însemne asta oare pentru tine? Vei alege să faci compromisuri care te vor forța să ieși din zona de confort. După ce se va întâmpla asta, îți vei da seama că nu este ceea ce credeai că ai nevoie.

Nu dorești să îți mai asumi riscuri care vizează confortul personal. Alegerile tale vor fi pragmatice. Deși viața de familie îți oferă multe satisfacții, vei fi mult mai atrasă de ceea ce se întâmplă în carieră. Zilele acestei săptămâni se vor scurge într-un mod haotic. Nici măcar nu știi care este sursa agitației care te înconjoară.