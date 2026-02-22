Cel mai scump W.C. din lume, cel mai lung sărut, cea… – TOP 7 recorduri ciudate

Unii își doresc atât de mult sa se înscrie in paginile istoriei prin ceea ce fac, încât recurg la gesturi care mai de care mai ciudate. Unul dintre scopurile nobile este sa se califice pentru „Cartea recordurilor”.

Toate recordurile mondiale sunt înregistrate si premiate cu Guiness World Record. Aici se afla recorduri de la cele mai populare pana la cele mai ciudate. Însă un record este un lucru deosebit, iar cel care l-a stabilit va avea onoarea de a intra in istorie odată cu semnătura sa din Cartea Recordurilor.

Iată un top al celor mai ciudate si amuzante recorduri inregistrate de-a lungul timpului:

Cel mai scump W.C. din lume

Se știe despre bărbați ca își pot rezolva nevoile fiziologice cu ușurința: in pădure, pe marginea drumului sau într-o toaleta nu tocmai primitoare. Însă cu siguranță nimeni ar refuza ocazia de a folosi un W.C. realizat integral din aur. In anul 2001 Lam Sai-Wing, un bijutier din Honk Kong s-a gândit sa construiască un W.C. din aur masiv. Piesa este evaluata la 3.5 milioane de dolari. Este o investiție paradoxala din moment ce ești dispus sa arunci banii „in W.C.”

Cea mai lunga călătorie cu mașina

Unii oameni întâmpină probleme când vine vorba de drumurile lungi cu mașină. Poziția nu tocmai confortabila, serpentinele si amorțeala sunt câteva motive pentru care călătoriile „interminabile” nu sunt tocmai o plăcere. Însă aceste lucru se pare ca nu i-au deranjat pe Emil si Liliana Schmid, un cuplu din Elveția. Aceștia au plecat in anul 1984 într-o călătorie in jurul lumii. Timp de 18 ani au folosit aceeași mașină, o Toyota Land Cruiser din 1982. Au trecut prin 131 de tari si au parcurs mai mult de 316.000 km. Călătoria era inițial planificata pentru perioada de 1 an.

3 . Cea mai mare greutate ținută in echilibru pe cap

Exista oameni fascinați de lucruri bizare. O ciudățenie poate fi considerata si obiceiul de a încerca sa ții in echilibru pe cap diverse lucruri. John Evans a dus totul la extrem si a încercat acest lucru cu o greutate foarte mare, mai exact 101 cărămizi cântărind in total 189.41 kilograme. A rezistat 10 secunde, îndeajuns pentru a ajunge in faimoasa carte. Londonezul mai deține recorduri de acest tip, fiind singurul care a reușit sa tina in echilibru pe cap o mașină.

Cel mai rapid băutor de ketchup

Gusturile nu se discuta. Fiecare e liber sa mănânce ceea ce ii place, așa ca următorul deținător al unui record nu trebuie judecat. Dustin Phillips din California este cel mai rapid băutor de ketchup. Acesta a reușit sa bea o sticla cu ketchup in doar 33 de secunde.

Cea mai zgomotoasa eructație

Aceasta practica nu se înscrie deloc in Codul Bunelor Maniere, dar se înscrie in Cartea Recordurilor. Britanicul Paul Hunn poate râgâi astfel încât sunetul sa atingă 118.1 decibeli!! Adică echivalentul sunetului pe care il produce un avion la decolare. Din păcate, Paul nu reușește de fiecare data sa ajungă la aceasta valoare. Dar cu siguranță se antrenează.

Cel mai mare Dans al Puiului

Pe 1 septembrie 1996, in localitatea Canfield County Fair din Statele Unite, brusc 72.000 de persoane au început sa danseze in același timp un dans ciudat in care aceștia imitau puii de găina. Aici, dansul este tradițional pentru nunti si alte petreceri.

Cel mai lung sărut

Am păstrat pentru sfârșit cel mai dulce record. Tu cat timp acorzi zilnic pentru a-ti săruta prietena? O ora? Poate 2? Un cuplu a reușit performanta sa își tina buzele lipite pentru o perioada de 30 de ore si 45 de minute. Recordul a fost stabilit in aprilie 1999 la Tel Aviv.