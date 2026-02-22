Mai multă matematică pentru circa 4.000 de elevi care au rezultate mai puțin încurajatoare

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că, elevii care vor înregistra rezultate mai puțin încurajatoare, vor beneficia de 40 de ore suplimentare de pregătire la matematică, menite să îi ajute să-și consolideze cunoștințele înaintea examenului. Este vorba despre circa 4.000 de elevi care vor fi incluși suplimentar în programele remediale la matematică.

Săptămâna viitoare încep pretestările pentru elevii claselor a IX-a, exerciții menite să evalueze nivelul de pregătire și să identifice eventualele lacune înaintea examenelor. În Republica Moldova, programele remediale la matematică sunt inițiative ale Ministerului Educației și Cercetării menite să sprijine elevii de clasa a IX‑a care întâmpină dificultăți în pregătirea pentru examenele naționale. Aceste programe includ lecții suplimentare gratuite organizate în grupuri mici de 10‑12 elevi, cu profesori instruiți special, pentru a recupera lacunele identificate după pretestările republicane.